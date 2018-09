Paceco, ultimi appuntamenti estivi in piazza Vittorio Emanuele Sabato spettacolo del cantastorie Peppino Castro

Si riapriranno le danze nella piazza principale di Paceco, sabato e domenica, con inizio sempre alle ore 21,30, con le serate di ballo liscio organizzate dall’associazione Trinacria-Piemonte.

Si tratta degli ultimi appuntamenti della rassegna di spettacoli “Summer Paceco 2018”, promossa dal Comune e dalla Proloco di Paceco. La serata danzante di sabato (8 settembre), sarà preceduta da uno spettacolo del cantastorie Peppino Castro (nella foto allegata): a partire dalle ore 20,30, in piazza Vittorio Emanuele, si susseguiranno brani musicali e poesie d’altri tempi.

“Canterò il Proemio del Cantastorie e anche l’Inno della Regione Siciliana – anticipa Peppino Castro – per poi intonare La Pacecota, La Serenata del Vernagallo, La storia della Baronessa di Carini, e poi il brano di Ignazio Buttitta, “La Pace”, in onore di Maria Santissima per celebrare la ricorrenza della sua nascita; del poeta siciliano Ignazio Buttitta è anche “Il treno del Sole”, che evoca il disastro di Marcinelle dell’8 agosto 1956, quando in una miniera perirono 262 lavoratori, compresi undici emigrati siciliani, e declamerò anche i versi di “Gianmaria” del poeta pacecoto Girolamo “Mommo” Castiglia”.

In vista degli ultimi appuntamenti con il ballo liscio in piazza, l’associazione Trinacria-Piemonte tira intanto le somme delle otto serate danzanti realizzate il mese scorso a Paceco.

“Siamo entusiasti del risultato raggiunto – afferma Stefano Poma, responsabile organizzativo delle serate di liscio – sia perché per la prima volta è stata massiccia la partecipazione dei bar e di altre attività commerciali nell’organizzazione delle serate di ballo in piazza, sia per l’entusiasmo che è emerso tra le diverse centinaia di persone, di tutte le età e di ogni estrazione sociale, che hanno riempito la piazza Vittorio Emanuele in ciascuno degli appuntamenti con il liscio”.

