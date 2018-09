Festa della Pace – Campo Calabro 9 settembre 2018

Domenica 9 settembre, dalle ore 17.30, al via la “Festa per la pace”, evento promosso dalla Comunità Papa Giovanni XXIII, al Parco Verde di Campo Calabro (Reggio Calabria). Si tratta di un’iniziativa nata per valorizzare il Servizio Civile Nazionale, che ogni anno chiama a raccolta tantissimi giovani volontari disposti a vivere un’esperienza di solidarietà mettendosi al servizio del prossimo.

Con il suo slogan “Ci stai a costruire la pace?”, la manifestazione invita tutti a partecipare per vivere insieme un pomeriggio di festa dove si alterneranno attività ludiche per ipiù piccoli, spettacoli teatrali, esibizioni musicali ma anche interventi di riflessione dedicati alla pace. Per l’occasione, infatti, ci sarà un momento conviviale etnico con i fratelli dello S.P.R.A.R. di Campo Calabro e i fratelli della comunità marocchina campese. Tutto questo per testimoniare quanto sia importante e bello lavorare per sostenere la vita nella sua diversità.

Un’iniziativa che rende vive le parole di Don Oreste Benzi, fondatore della Comunità Papa Giovanni XXIII: «Da quando l’uomo esiste sulla terra non ha mai cessato di bere il sangue umano. Gli uomini hanno sempre organizzato la guerra. È arrivata l’ora di organizzare la pace». Un messaggio di speranza per i tanti giovani che ogni giorno si impegnano a cambiare la società, promuovendo forme di cittadinanza attiva. Sono loro, infatti, ad aver diffuso nelle scuole del territorio (scuola materna, primaria ed istituti superiori) la proposta della Comunità Papa Giovanni XXIII – presentata anche al Senato lo scorso dicembre – di costruire un Ministero della Pace.

Durante il pomeriggio sarà possibile sostenere le campagne della Comunità Papa Giovanni XXIII: “Appello per la Pace in Siria”, promossa da rifugiati siriani, e “Questo è il mio corpo”, petizione lanciata per la liberazione delle donne vittime di tratta e di sfruttamento.

