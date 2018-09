Sentenza Lega. Rizzotto “Tranquillità e fiducia nella magistratura. Popolo è con Salvini”

“Si sostiene che le sentenze vadano sempre rispettate, anche quando non si è concordi con le stesse. Il popolo, la gente è con Matteo Salvini; la decisione del tribunale del riesame di Genova non intacca e non intaccherà il nostro progetto politico.

C’è amarezza per questa sentenza, ma anche consapevolezza che la stessa in sede di ricorso possa finalmente evidenziare quella che è la verità.Come Lega siamo tranquilli. La mia stima nei confronti di Matteo Salvini resta massima come la mia amicizia, con la certezza di essere nel giusto a continuare con lui questo progetto di cambiamento della politica finalizzato alla crescita e allo sviluppo sociale ed economico del nostro Paese.”Lo dichara l’On.Tony Rizzotto, deputato regionale della Lega per Salvini Premier, all’ Assemblea Regionale Siciliana.

