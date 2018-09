Maltrattamenti asilo: Giammanco (FI), Ora avanti con mia proposta su videosorveglianza

Dal 2008 con una mia proposta di legge lavoro per l’introduzione della videosorveglianza negli asili nido. È necessario contrastare in ogni modo quella che è, ormai, diventata una vera e propria emergenza sociale. Lo conferma, anche oggi, l’ennesima notizia di maltrattamenti a danno di bambini indifesi di un asilo di Roma e di 5 maestre indagate e sospese così Gabriella Giammanco, Vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato.

La scorsa legislatura sono riuscita a fare approvare la mia proposta in un ramo del Parlamento ma poi, per volontà del Pd, la legge si è arenata. Al lavoro parlamentare si è associata una lunga campagna di raccolta firme nel corso della quale ho toccato l’interesse dei cittadini nei confronti di questo strumento, che servirebbe da deterrente e a svolgere più velocemente le indagini. Speriamo che alle parole del Governo seguano i fatti e che faccia qualcosa per dare immediate risposte a tante famiglie e ai loro piccoli conclude Giammanco.

Com. Stam.