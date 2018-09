Il 4° Festival Verghiano sarà il viaggio simbolico di Giovanni Verga per la Sicilia

“Sarà un evento di grande formazione culturale” così le parole del Direttore Artistico Muscoso per l’imminente lancio del 4° Festival Verghiano 2018 prodotto dalla Dreamworld Pictures. Una manifestazione che si muoverà su più discipline artistiche, approfondimenti intellettuali e valorizzazione dell’identità siciliana.

L’isola sarà la protagonista di questo magnifico progetto regionale, un connubio tra stupore e storia nella scoperta di luoghi e di suggestive location. Un piano istituzionale che coinvolge, appassionati, scuole e università, e che mette in scena quel sentimento che caratterista tutta l’opera verista, alternato da momenti di analisi su aspetti letterari, psicologici e sulla struttura architettonica di edifici con il coinvolgimento di diversi esperti del settore e collegamenti con realtà estere, parte del network costituito .

Un viaggio che lo scrittore simbolicamente compie per la Sicilia, attraversando spazi e città, incontrando persone, apprendendo costumi e tradizioni, osservandone le relazioni, alla fine li esalta mediante la voce dei suoi personaggi. “Svelamenti dell’anima” è la definizione che il regista autore attribuisce alle storie narrate, emotività che crescono nel silenzio e si palesano nello scontro sociale divenendo autentici drammi. Rappresentazioni teatrali che seguono un costrutto semantico originale con richiami alla tragedia e con una dialogazione priva di ogni riferimento didascalico. Lo scopo è far sì che gli spettatori intervengano con quell’intenzione di apprendere maggiormente accadimenti appartenenti alla propria storia attraverso la rielaborazione artistico – storiografica. Sul fronte cinematografico il Verga Film Festival sarà incentrato sulla promozione dell’opera reale, masterclass, premi alla Carriera con ospiti internazionali e un contest di cortometraggi. Infine, escursioni, serate a tema tra i sapori con il Romanzo Verghiano, frammenti delle varie novelle, Cantastorie e musica popolare. Il progetto fa del Sapere un mezzo di coesione territoriale e unione solidale nella conoscenza patrimoniale, e allo stesso tempo, propone lo sviluppo di un incoming turistico costituendo un considerevole circuito. Si attende con ansia l’annuncio del programma che sarà presentato in conferenza stampa a Catania, nell’attesa…non resta che godersi il trailer che ha già mosso la curiosità collettiva.

