Finalità e Programma delle Iniziative della Wine And Food Academy di Parma

Presentato a Milano il programma completo e le finalità degli eventi organizzati dalla Wine and Food Academy Parma nei locali del ristorante Arte e Gusto. Evento nell’evento il Marsala Magic Tour che si svolge in quattro tappe: Parma, Cantù, Lugano e Corano nel Comune di Borgonovo Val Tidone PC.

La Wine and Food Academy nasce a Parma nel 2016 presso il locale gourmand “Arte & Gusto” da un’idea di Raffaele D’Angelo e Marco Abbruzzese. Frequentata, sin dal primo momento, da numerosi food lover, giornalisti locali e di tutto il territorio nazionale, questa vera e propria “Officina di Sapori e Saperi”, organizza periodicamente incontri con esperti e professionisti del settore, degustazioni di prodotti d’eccellenza, cene tematiche, presentazioni di libri e incontri con i vignaioli.

La Wine and Food Academy vuole essere un luogo deputato ad affrontare, a Parma Città Creativa per la Gastronomia UNESCO, un’ampia discussione sul buon vino e sul buon cibo, contribuendo ad alimentare il dibattito sull’enogastronomia di qualità.

Questo programma si snoda tra gli argomenti più affascinanti e coinvolgenti del mondo enogastronomico e viene suddiviso in tre rassegne principali:

Vignaioli e territori s’incontrano a tavola, sono delle cene didattiche, dedicate ad alcune regioni italiane con abbinamenti di vini dei medesimi territori di provenienza. Durante queste serate sono i produttori che forniscono tematiche di discussione costruttiva e approfondimenti legati all’esperienza sul campo.

I Grandi Maestri del vino è la rassegna dedicata alla cultura del vino e comprende i seguenti appuntamenti: la presentazione dell’ultimo volume di colui che amiamo definire, il padre della moderna Enologia italiana, il Prof. Mario Fregoni, l’atteso ritorno di Daniele Cernilli, in arte” Doctor Wine” che presenterà la nuova edizione della prestigiosa Guida Essenziale ai Vini d’Italia.

Le grandi degustazioni: è stato pensato come un incontro tecnico e specialista, Costanza Fregoni, terrà un incontro dal titolo: Biologici, biodinamici, naturali e sostenibili: i vini green sono realtà mentre a seguire ci sarà l’intervento del wine writer: Matteo Gallello, redattore della storica rivista e casa editrice romana “Porthos”, guiderà una degustazione dedicata ai vini naturali.

Continuando nella stessa rassegna una serata sarà curata dal giornalista Andrea Zanfi e verrà dedicata a: Il frizzante e magico mondo di Bubble’s “Bollicine di montagna … isole e bolle quando il mare incontra l’effervescenza”.

Gli appuntamenti di Parma sono scanditi da momenti conviviali dedicati ad assaggi dei prodotti simbolo della cucina parmigiana e dell’intero made in Italy: Parmigiano Reggiano, Prosciutto di Parma, Malvasia e altri vini dei Colli di Parma.

Protagonista delle proposte culinarie sarà lo chef Alfonso Francese che, con la sua brigata di cucina, interpreterà sapori locali e di terre lontane, sempre caratterizzati dall’utilizzo di materie prime eccellenti e dal piacere della buona tavola.

Per concludere un annuncio che definiremo in breve e in altra: il lancio di un Corso di degustazione on line rivolto agli appassionati che desiderano approcciarsi al mondo del vino in modo semplice e divertente.

Tutti gli eventi organizzati a Parma si terranno nei locali di Arte e Gusto a Parma, Via Emilia Est, 87a, tel. 0521 481784 – www.artegusto.net

Un evento nell’evento

La grande novità di quest’anno è rappresentata dal Marsala Magic Tour, e merita una serie di considerazioni a parte, uno di questi è che proietta la Wine and Food Academy fuori dai confini nazionali, e l’accredita come organizzazione nata per promuovere specialità enogastronomiche nazionali.

Marsala Magic Tour si fregia della collaborazione degli enologi siciliani Luciano Parrinello e Massimiliano Barbera, del giornalista transfrontaliero Rocco Lettieri e del giornalista e consulente gastronomico Antonio Montano, con il patrocinio del Comune di Marsala, dell’Associazione Strada del Vino Marsala – Terre d’Occidente e dell’Istituto Regionale del Vino e dell’Olio.

L’evento, ha incontrato un tale entusiasmo da parte dei produttori da permetterci di organizzare quattro tappe: Piacenza e, grazie al coinvolgimento e alla collaborazione del giornalista Rocco Lettieri, anche Cantù e Lugano.

I quattro appuntamenti rappresentano un unico momento di confronto e di riscoperta della cultura di un luogo, Marsala. Siamo certi che dagli incontri scaturirà un rinnovato interesse nei confronti di questo celebre vino che ha rappresentato e continua a rappresentare il fiore all’occhiello della produzione vitivinicola siciliana e nazionale.

Gli enologi Luciano Parrinello e Massimiliano Barbera, grazie alla loro esperienza, ci condurranno nel mondo del Marsala e ci permetteranno di approfondirne la storia avvincente e le caratteristiche organolettiche uniche. Oltre alla presentazione, di almeno sei diverse tipologie di Marsala, in ogni serata, è prevista la preparazione, da parte di ciascuno dei ristoranti coinvolti, di un piatto della tradizione marsalese e/o siciliana abbinato a uno dei Marsala in degustazione.

Durante le quattro tappe sarà l’occasione di degustare anche alcune varietà di olio e patè della cultivar Nocellara del Belice offerti dalla ditta: Az. Agricola Barbera Calogero, Campobello di Mazara (TP).

Gli appuntamenti in breve a Parma:

Mercoledì 19 settembre 2018: Vignaioli e territori s’incontrano a tavola, A cena con il Prof. Mastroberardino.

Mercoledi 17 ottobre 2018 ore 20,00: Prima tappa del Marsala Magic Tour a Parma presso Ristorante Arte e Gusto Parma, Via Emilia Est, 87 – Parma

Martedì 13 novembre 2018: I grandi maestri del vino È la rassegna dedicata a professori universitari, giornalisti, ricercatori che in qualche modo hanno fatto, e continuano a fare, la storia del vino in Italia

Presentazione del libro del Prof. Mario Fregoni, Le Viti Native Americane e Asiatiche, ibridi portinnesti e varietali edito da Ci.Vin, introdurrà l’autore Alessandra Chiarini, Sommelier e membro della Food and Wine Academy Parma.

Segue una degustazione di vini dell’Azienda Vitivinicola La Torretta sita in località Sala Mandelli Val Tidone (PC) storica azienda piacentina sita nel cuore della Val Tidone, un territorio a forte vocazione vitivinicola che occupa la parte più occidentale della provincia di Piacenza, ai confini con l’Oltrepò Pavese. Saranno assaggiati i seguenti vini: Gutturnio Classico Superiore – Vignà -Pinot nero – Salari.

Mercoledì 28 Novembre ore 20,00: Vignaioli e territori s’incontrano a tavola Allegrini e i vini delle colline baciate dall’Adige

Mercoledì 30 gennaio 2019 Ore 20,00

La giornalista Costanza Fregoni presenta: Biologici, biodinamici, naturali e sostenibili: i vini green sono realtà a seguire guiderà la degustazione Matteo Gallello, profondo conoscitore del movimento dei vini naturali in Italia e all’Estero, redattore di “Porthos”, casa editrice indipendente di Roma, responsabile del sito porthos.it e dell’organizzazione dell’attività didattica “Porthos racconta”.

Febbraio 2019 ore 20,00

I grandi maestri del vino Daniele Cernilli in arte Doctor Wine Presenta, La Guida Essenziale ai Vini d’Italia 2019 (da definire)

Mercoledì 10 aprile 2019 Ore 20,00

Le grandi degustazioni Il frizzante e magico mondo di Bubble’s “Bollicine di montagna … isole e bolle quando il mare incontra l’effervescenza”.

Martedì 7 Maggio 2019 Ore 20,00

Vignaioli e territori s’incotrano a tavola I vini della Val di Cembra e del Trento DOC

Cena dedicata ai vini del Trentino ospite la Cantina Cesarini Sforza Spumanti Spa di Ethica Italia SPA

P.S.: Per gli eventi che in parte non sono ancora stati definiti: rimandiamo a consultare il sito www.wineandfoodacademy.it a partire dal mese di ottobre.

Gli appuntamenti del Marsala Magic TOUR

I produttori che hanno aderito, patrocini e ringraziamenti finali

Mercoledi 17 ottobre 2018 ore 20,00, Prima tappa Ristorante Arte e Gusto Parma, Via Emilia Est, 87 – Parma

Martedi 6 Novembre 2018 ore 20,00 Seconda tappa Ristorante Il Garibaldi – Piazza Garibaldi, 13 – Cantù

Mercoledì 7 Novembre 2018 ore 20,00 Terza tappa Tarvernetta del Colorado – Lugano

Giovedì 8 Novembre 2018 ore 20,00 Quarta tappa Ristorante Le Proposte – Frazione Corano – Borgonovo Val Tidone (Piacenza)

Questi i produttori che hanno inviato i loro vini:

Alagna Vini – Via Salemi, 752, 91025 Marsala TP

Tipologia: Marsala Superiore Dolce

Casa Vinicola Arini – Via Salemi, 105, 91025 Marsala TP

Tipologia: Marsala Vergine, Marsala Superiore Dolce

Giuseppe Bianchi Distillati Srl – 31 Lungo Mare Mediterraneo, Marsala, TP 91025

Tipologia: Marsala Superiore secco riserva

Casano Srl – Via Mazara, 57, 91025 Marsala TP

Tipologia: Marsala Superiore secco

Curatolo Arini 1875 – Via Vito Curatolo Arini 5, 91025 Marsala TP

Tipologia: Marsala Superiore Dolce, Marsala Superiore Secco

Marco De Bartoli – Contrada Fornara Samperi, 29291025 Marsala (TP) –

Tipologia: Marsala Superiore Oro Riserva

Cantine Fici – Via Sebastiano Lipari, 5 – 91025 Marsala (TP)

Tipologia: Marsala Superiore Dolce Riserva – Marsala Superiore Secco Riserva

Frazzitta Vini Sas – Via Sirtori, 4, 91025 Marsala TP

Tipologia: Marsala Vergine Riserva, Marsala Superiore Dolce

Intorcia Vini – Via Mazara, 10, 91025 Marsala TP

Tipologia: Marsala Superiore secco riserva, Marsala Superiore Semisecco ambra, Marsala Superiore rubino

Lombardo Vini – Via Vincenzo Florio, 17, 91025 Marsala TP

Tipologia: Marsala Superiore Dolce, Marsala Superiore Secco

Cantina Martinez – Via Mazara, 209, 91025 Marsala TP

Tipologia: Marsala Vergine, Marsala Superiore dolce

Cantine Mothia SRL – Via Falcone Giovanni 22 – 91025 Marsala (TP)

Tipologia: Marsala Superiore Dolce e Marsala Superiore Secco

Cantine Pellegrino – Via Battaglia delle Egadi, 10, Lungomare Salinella, 91025 Marsala TP

Tipologia: Marsala Superiore Oro dolce riserva, Marsala Superiore Rubino

Rallo S.P.A. – Società Agricola, Via Vincenzo Florio n° 2 – 91025 Marsala (TP)

Tipologia: Marsala Superiore AMBRA Semisecco, Marsala Vergine Riserva

Cantine Vinci – 91025 Marsala, Province of Trapani

Tipologia: Marsala Superiore Oro Secco Riserva, Marsala Vergine

Si Ringraziano: Gli enologi siciliani Luciano Parrinello e Massimiliano Barbera, il giornalista transfrontaliero Rocco Lettieri, il giornalista e consulente gastronomico Antonio Montano che hanno collaborato fattivamente alla riuscita della manifestazione.

Patrocini del Marsala Magic Tour: Comune di Marsala, Strada del Vino Marsala – Terre d’Occidente, Istituto Regionale del Vino e dell’Olio.

Foto credit: le foto del “Marsala Magic tour” sono di Alessandro Tarantino Uff. Stampa Comune di Marsala.

Si ringraziano i ristoranti: Arte e Gusto di Parma, Tavernetta del Colorado – Lugano, Il Garibaldi – Cantù e Le Proposte – Borgonovo Val Tidone (PC) per aver ospitato e aver contribuito ai singoli eventi.

Com. Stam,