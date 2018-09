Commissione consiliare Marsala per proposta legge educazione civica

La Commissione Pubblica istruzione sport turismo e spettacolo, riunita in seduta il 6-9-2018 si fa promotrice della raccolta firme per la legge ad iniziativa popolare per la reintroduzione dell’educazione alla cittadinanza come materia curriculare nelle scuole.

L‘iniziativa proposta dalla collega Luana Alagna e sollecitata anche dalla consigliera Linda Licari, è stata avviata dall’ANCI insieme ad alcuni comuni.

Il Comune di Marsala ha inviato già l’adesione per il tramite del Segretario Generale Bernardo Triolo.

Nei prossimi giorni verranno allestiti in piazza dei banchetti per la raccolta firme. A breve saranno comunicate le date in cui si potrà partecipare attivamente per la promozione dell’educazione alla cittadinanza che appare sempre più urgente.

Si invita pertanto la cittadinanza a partecipare.

La presidente della II Commissione Pubblica Istruzione Luigia Ingrassia

Com. Stam. Ric.Pubbl.