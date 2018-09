“Alla scoperta dell’Isola”, visite guidate alla Riserva Naturale Orientata Isola delle Femmine.

La LIPU (Lega Italiana Protezione Uccelli), in qualità di Ente Gestore della Riserva Naturale Orientata Isola delle Femmine, in collaborazione con Explora, natante attrezzato per la visione dei fondali marini organizzano la manifestazione: “Isola delle Femmine ed i suoi tesori”.

L‘iniziativa si propone la conoscenza e la fruizione della Riserva Naturale Orientata Isola delle Femmine attraverso un programma di visite guidate che permetterà di ammirare da vicino le bellezze naturalistiche e paesaggistiche del territorio. Inoltre durante la traversata sarà possibile osservare i lussureggianti fondali marini e dopo la visita sull’isola godere della degustazione di prodotti alimentari caratteristici (sino ad esaurimento scorte) e di una sosta per un rinfrescante tuffo a mare.

Durante le giornata di Venerdì 07 e Sabato 08 settembre 2018 le visite guidate si effettueranno con partenza dal porto di Isola delle Femmine alle ore 9,00, alle ore 10,15 ed alle ore 16,00.

Per l’occasione Explora praticherà un prezzo particolarmente scontato di 13,00 euro a persona.

Poiché Explora contiene n. 22 partecipanti alla volta, per partecipare è obbligatoria la prenotazione al numero di cellulare: 345.5695358

Com. Stam.