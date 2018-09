Seeds&Chips sbarca a San Francisco e annuncia la partnership con Treasure8, centro di ricerca e innovazione nella lotta allo spreco alimentare

Nasce un team internazionale di esperti per dare una risposta concreta alle grandi sfide di oggi: costante crescita della popolazione, necessità di nuove risorse, riduzione dello stress ambientale e lotta alla malnutrizione.

Milano/San Francisco – Seeds&Chips, The Global Food Innovation Summit, evento di riferimento a livello mondiale per il settore dell’innovazione della filiera agroalimentare, inaugura una nuova sede a San Francisco: farà squadra con Treasure8, player attivo nella sperimentazione di sistemi alimentari secondo il principio dell’economia circolare, per incoraggiare il consumo sostenibile di cibo, maggior tracciabilità e sicurezza alimentare.

La nuova partnership andrà a costituire uno dei principali network globali per la food innovation. Da una parte Seeds&Chips, diventato negli anni una prestigiosa vetrina internazionale che porta a Milano grandi opinion leader a confronto sui temi legati al food e all’innovazione; dall’altra Treasure8, azienda specializzata in innovazione e tecnologia alimentare che da anni si impegna per far fronte alle sfide nutrizionali e agli stress ambientali, sviluppando nuovi sistemi alimentari, prodotti e processi più salutari per gli individui e sostenibili per il Pianeta.

Le due realtà uniranno le forze e metteranno ciascuno la propria expertise con il comune intento di mettere in luce le enormi potenzialità del settore in termini di innovazione e sostenibilità, ma anche di guadagno attraverso nuove fonti di reddito.

“La chiave per la sostenibilità risiede nell’intreccio di collaborazioni che danno vita a nuove idee. Noi di Seeds&Chips ci crediamo fortemente e da anni lavoriamo al fianco di tutti coloro che stanno contribuendo alla trasformazione del food system mondiale” – afferma Marco Gualtieri, Presidente e fondatore di Seeds&Chips – “La partnership con Treasure8 rappresenta una grande opportunità per entrambi, ci permetterà infatti di avere una base sia in Europa che in Nord America dove siamo già presenti con Fancy Food a New York e nella stessa San Francisco. Insieme sarà possibile avviare una trasformazione della catena alimentare globale verso un sistema più efficiente e sostenibile.”

“Lo scenario globale non mostra solo la perdita di 1 trilione di dollari all’anno in sprechi alimentari, ma anche le gravi ripercussioni sul food system e in particolare sull’approvvigionamento del mondo intero” – dichiara Timothy Childs, fondatore e CEO di Treasure8 – “Incentivando la creazione di soluzioni anti-spreco che possano sostentare più persone, possiamo combattere i cambiamenti climatici, migliorare le condizioni sanitarie in tutto il mondo e ridurre i conflitti legati alla scarsità di cibo”.

Questa nuova collaborazione è un esempio di come l’ecosistema della food innovation stia crescendo con un significativo aumento della cooperazione nel settore del Food & Ag Tech finalizzata alla risoluzione del problema della fame e malnutrizione nel mondo.

L’impegno di Seeds&Chips e Treasure8 sarà quindi fondamentale nel coinvolgimento dell’opinione pubblica sull’importanza di ridurre lo spreco alimentare, promuovere l’innovazione e assicurare un futuro sostenibile in particolare nelle aree più vulnerabili del nostro Pianeta.

***

Seeds&Chips – The Global Food Innovation Summit, fondato dall’imprenditore Marco Gualtieri, è uno degli eventi di riferimento a livello mondiale nel campo della Food Innovation. Una vetrina d’eccezione interamente dedicata alla promozione di soluzioni e talenti, tecnologicamente all’avanguardia, provenienti da tutto il mondo. Un’area espositiva e un palinsesto di conferenze per presentare, raccontare e discutere sui temi, sui modelli e sulle innovazioni che stanno cambiando il modo in cui il cibo è prodotto, trasformato, distribuito, consumato e raccontato. Alla III edizione di Seeds&Chips, The Global Food Innovation Summit, ha preso parte il Presidente Barack H. Obama in qualità di keynote speaker. L’evento ha registrato oltre 300 speaker provenienti da tutto il mondo; oltre 240 espositori; 15800 visitatori e registrato 131 milioni di social impression in 4 giorni. La IV edizione di Seeds&Chips ha visto la partecipazione tra gli altri di John Kerry, 68° Segretario degli Stati Uniti d’America, e Howard Schultz, Executive Chairman di Starbucks. La V edizione di Seeds&Chips – The Global Food Innovation Summit si svolgerà a Milano, dal 6 al 9 maggio 2019.

Treasure8 è un hub di ricerca e innovazione attivo nella lotta allo spreco alimentare, nella sperimentazione di nuovi sistemi alimentari, prodotti e processi più salutari per gli individui e sostenibili per il Pianeta. Fondata dall’imprenditore Timothy Childs, la società opera con un approccio poliedrico alla trasformazione dell’ecosistema mondiale di rifiuti alimentari concentrando le sue attività su:

sviluppo e commercializzazione di tecnologie brevettate per trasformare prodotti in eccesso e imperfetti in prodotti alimentari naturali e di lunga durata;

incubazione di tecnologie in attesa di brevetto per trasformare i sottoprodotti della produzione (ad es. gli avanzi di spremitura) in prodotti alimentari riutilizzabili;

implementazione di tecnologie per creare nuova energia dagli scarti alimentari.

Treasure8 opera attualmente in più settori verticali, tra cui lo sviluppo di marchi alimentari distintivi (per sé e per altri brand), vendita e licenze di tecnologia brevettata e la produzione di nuovi ingredienti per il mercato alimentare e nutraceutico.

Com. Stam.Ric. Pubbl.