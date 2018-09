“Oltre le sbarre”, all’Ars Figuccia organizza un convegno sui diritti dei figli dei detenuti. Tra i relatori Totò Cuffaro

“Oltre le sbarre. Uno sguardo ai diritti e alle tutele dei figli dei detenuti”. Sarà questo il titolo di un evento tanto atteso quanto probabilmente auspicato dalla società civile, in specie da quella più sensibile ai temi dei diritti umani e i dei diritti dei detenuti.

Il prossimo 13 settembre alle ore 11: 30, presso la sala Piersanti Mattarella dell’Assemblea Regionale Siciliana, il deputato regionale Vincenzo Figuccia, ha indetto e organizzato l’incontro. “L’obiettivo è quello di mettere in luce le carenze degli istituti penitenziari siciliani e le prospettive possibili rispetto all’assenza di spazi gialli e di professionalità idonee ad accompagnare i figli dei detenuti all’incontro con i propri genitori, preparandoli ad andare con cuore e mente ad uno scambio “oltre le sbarre”. Non dimentichiamo – dice Figuccia – che ogni qualvolta un soggetto entra in carcere per scontare una pena, scompare dalla società un genitore. Ma la cosa più ingiusta è che viene meno il diritto alla sua genitorialità.

L’obiettivo del convegno è quello di far luce sulla recente Raccomandazione varata dal Consiglio Ue che esorta gli Stati membri ad adottare tutte le misure necessarie perché i figli dei detenuti abbiano gli stessi diritti degli altri. Per questo motivo Figuccia che ha fortemente voluto l’incontro, in questi giorni ha presentato una mozione che impegna il governo regionale ad andare in questa direzione. Ospiti d’eccezione saranno il Ch.mo Prof. Giovanni Fiandaca Garante regionale per i diritti dei detenuti e Totò Cuffaro, già Presidente della Regione Siciliana a testimonianza di come finanche il calvario della detenzione non può pregiudicare la vocazione alla paternità. Presenti anche Francesca Vazzana, direttrice della casa circondariale Pagliarelli di Palermo, giuristi e operatori del settore. Si lasciano presagire emozioni forti per quel giorno, legate proprio all’ingresso dell’ex Presidente della Regione, dopo circa 10 anni, in Parlamento regionale. Si lascia presagire soprattutto un’importante occasione dove per la prima volta in Sicilia, si parlerà di detenzione non soltanto dalla prospettiva del detenuto, seppur la riflessione in tal senso non mancherà, ma con uno sguardo a chi inerme e vulnerabile, sta “oltre le sbarre”.

