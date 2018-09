Nuovo gruppo Agende Rosse Palermo

6 settembre 2018, una data che significherà molto per noi. Oggi si costituisce ufficialmente un nuovo gruppo a Palermo delle Agende Rosse. Queste nate dall’impulso di Salvatore Borsellino nel 2007 sono costituite da cittadini che agiscono affinché sia fatta piena luce sulla strage di Via D’Amelio a Palermo del 19 luglio 1992.

Il nuovo gruppo si è formato all’interno della “Casa di Paolo”, un luogo unico, speciale, in cui si fa memoria col sorriso e con tanta dignità, a beneficio delle giovani generazioni; rappresenta un atto concreto di buona volontà. Manifesta tangibilmente il desiderio di cambiamento di una condizione negativa, di un tessuto sociale, in senso più ampio, di una mentalità.

Proprio all’interno della “Casa” è cresciuto il desiderio di fare “di più”, di uscire dalle mura della kalsa e avvicinarsi ai giovani, agli universitari, ai più piccoli.

Il nuovo gruppo su idea di Salvatore Borsellino affiancherà al nome di Paolo quello di Adele e Rita Borsellino le sorelle non più in vita del magistrato, vittime anche loro di un sistema che gli ha strappato il fratello. A coordinare il nuovo gruppo “Paolo, Adele e Rita Borsellino” sarà Vincenzo Termine, un giovane palermitano, laureatosi in giurisprudenza nella stessa facoltà che ha visto come studenti “Paolo e Giovanni”, per anni rappresentante degli studenti, con l’associazione ContrariaMente, negli anni universitari è stato alla guida del progetto “I quaderni dell’antimafia” pubblicando annualmente diversi libricini, raccontando di vittime e carnefici della nostra martoriata terra.

Con lui nel gruppo Roberta Gatani, nipote del giudice Paolo, già “custode” della Casa di Paolo e tante palermitane e palermitani (e non solo) già attivi nella società civile.

