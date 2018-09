Manifestazione di interesse per l’installazione di impianti mobili trattamento frazione umida compostabile

Scade il 28 settembre 2018 il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse per l’installazione di impianti mobili per il trattamento della frazione umida compostabile.

Le manifestazioni di interesse, redatte in lingua italiana e complete della relativa documentazione, dovranno pervenire all’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità-Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, Viale Campania 36/A Palermo, ovvero a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo:dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.itL’avviso pubblico esplorativo finalizzato all’indagine di mercato per l’acquisizione della manifestazione di interesse è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Palermo, alla paginahttps://www.comune.palermo.it/noticext.php?id=19362.

Com. Stam.