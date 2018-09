Campagna vaccinale in vista del nuovo anno scolastico il Sindaco Alberto Di Girolamo chiede e ottiene il potenziamento del personale del presidio di via Pascasino

Da domani, venerdì 7 settembre, verrà potenziato il servizio di vaccinazione presso il presidio di Igiene e Sanità di via Pascasino. Ciò grazie all’intervento del Sindaco Alberto Di Girolamo che, venuto a conoscenza delle code e delle lunghe attese da parte dei genitori per vaccinare i figli in vista dell’ormai prossima apertura delle scuole, ha direttamente chiesto al Direttore generale dell’Asp, Giovanni Bavetta, e al Capo Dipartimento del Settore Igiene, Francesco Di Gregorio, un loro intervento per ovviare al problema.

“Molte famiglie mi hanno fatto presente che malgrado l’impegno dei medici e del personale infermieristico del Servizio di Igiene e Sanità pubblica, diretto dal dottor Benedetto Di Dia, non si riesce ad andare oltre alle 40 vaccinazioni giornaliere nei giorni dispari ed alle 60 nei giorni pari con il doppio turno di lavoro (mattina e pomeriggio) – sottolinea il Sindaco, Alberto Di Girolamo. Ciò, in questo periodo che precede l’inizio dell’anno scolastico, è insufficiente per fronteggiare la consistente richiesta dell’utenza che si è rivolta allo scrivente.

Da parte mia ho interessato della questione i vertici dell’Asp che hanno determinato, a partire da domani, un potenziamento del personale che lavora nel centro di igiene pubblica di Marsala. In pratica il numero delle persone vaccinate aumenterà di almeno 20 unità al giorno. Mi auguro che questo possa contribuire, nel volgere di alcuni giorni, anche con l’invio la prossima settimana di ulteriore personale, a ridurre le code nell’ambulatorio di via Pascasino. Sono davvero felice come Sindaco, medico e padre che la vaccinazione continui ad essere obbligatoria convinto come sono che prevenire e sempre meglio che curare”.

Com. Stam.