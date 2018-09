Bando ricognitivo proposte progettuali di Palermo Capitale Italiana della Cultura 2018

Dallo scorso 29 agosto è stato pubblicato sul sito istituzionale della Fondazione Sant’Elia, e sul sito di Palermo Capitale della Cultura 2018, il bando ricognitivo delle proposte progettuali di Palermo Capitale della Cultura 2018.

La Fondazione Sant’Elia, in qualità di soggetto deputato al management del progetto Palermo Capitale Italiana della Cultura 2018, intende procedere, a seguito del presente avviso pubblico informativo, che ha valore meramente ricognitivo, e non vincola in alcun modo la Fondazione, alla creazione di un database di progetti ed iniziative, che potranno essere tenute in considerazione per pregio e valenza artistico – culturale ai fini del finanziamento sulle disponibilità di Palermo capitale italiana della Cultura 2018.

La ricognizione ha l’obiettivo di ampliare ed integrare la programmazione ufficiale delle iniziative di Palermo Capitale Italiana della Cultura 2018, consentendo !’inserimento di nuove idee concettuali che esprimano le tematiche fondamentali del programma artistico-culturale del Progetto e che siano particolarmente attrattive di flussi turistici.

Com. Stam.