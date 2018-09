Sicurezza: Giammanco (FI) Bene Salvini su videosorveglianza ma proposta è mia

Da 10 anni chiedo di introdurre sistemi di videosorveglianza in asili nido e strutture per anziani e disabili. Mi spiace contraddire il Ministro Salvini, che evidentemente non è stato ben informato, ma non è da oggi che Forza Italia si batte a favore di questa iniziativa. Il Piano Scuole Sicure, a sostegno del progetto di videosorveglianza, è in linea con la proposta di legge che ho presentato nel lontano 2008 alla Camera dei deputati e per cui, da allora, lavoro.

La scorsa legislatura, infatti, da relatrice del provvedimento sono riuscita a far approvare la mia proposta da un ramo del Parlamento e, in continuità con il lavoro svolto in questi anni, ho ripresentato il disegno di legge non appena eletta al Senato così Gabriella Giammanco, Vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato. Il potenziamento della videosorveglianza nelle scuole va nella direzione di quanto la mia proposta di legge chiede da diversi anni, questo strumento non deve essere una forma di controllo dei lavoratori ma uno strumento per garantire maggiore sicurezza ai bambini e alle loro famiglie nonché un deterrente per qualunque atto illecito conclude Giammanco.

