RAP, Caracausi (Idv): “azienda deve essere messa in sicurezza”

Si è tenuta ieri una riunione congiunta tra le commissioni Aziende e Bilancio del consiglio comunale di Palermo, nel corso della quale sono stati ascoltati i sindacati della Rap.

L‘incontro conferma la grande attenzione che il consiglio ha per le aziende partecipate e in particolare per la Rap – dice il presidente della commissione Aziende, Paolo Caracausi (Idv) – Non è un caso che la commissione che presiedo abbia immediatamente incontrato i nuovi amministratori nominati, iniziando proprio dalla Rap. Il sindaco ha scelto una persona preparata e competente come Giuseppe Norata, ma le preoccupazioni dei sindacati sono anche le nostre: siamo certi che il primo cittadino darà le indicazioni necessarie per mettere in sicurezza i conti delle partecipate, ma nessun aumento della Tari è possibile senza un miglioramento del servizio”.

