Polizia Municipale in stato di agitazione, Ugl: “indire assemblea per il 15 settembre”

Con riferimento al documento nel quale CSA, UIL e CGIL mettono al corrente i lavoratori dell’amministrazione comunale circa l’indizione di azioni assembleari nelle varie ripartizioni del Comune di Palermo, l’UGL prende posizione favorevole ed esorta tutti i componenti della RSU del comune di Palermo ad indire l’assemblea dei lavoratori della polizia municipale per il prossimo 15 settembre.

L’obiettivo è quello di informare i cittadini circa il malessere che provano i dipendenti comunali e in particolare la polizia municipale tutta sulla assenza totale di un’interlocuzione con questa amministrazione indifferente ai numerosi disagi legati al tema del precariato, alla produttività e al tema dei videoterminalisti. “Siamo certi – dice Daniele Galici, Rsu UGL – che il coinvolgimento di tutti gli attori è preambolo indispensabile per l’attivazione di una catena solidale e di una coscienza civica impegnata ai fini del raggiungimento di importanti traguardi”. La consigliera comunale Sabrina Figuccia è intervenuta sulla questione manifestando attestati di stima e di solidarietà a tutto il personale del comune di Palermo. “La sicurezza del Papa come Capo di Stato, deve essere gestita dai vertici del ministero degli interni” – ha affermato.

