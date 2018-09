ARDUINO forza italia. centro vaccini di Boccadifalco nel degrado

Nicola Arduino coordinatore di Forza Italia 4 Palermo si scaglia contro chi non pulisce all’interno dello stabile.

Non so di chi sia la competenza scrive Arduino, molto sicuramente e di competenza della Reset Palermo.

Oggi ho potuto assistere continua l esponente politico un vero degrado all’ interno dell’ unita sanitaria dove i bambini assieme ai genitori attendevano il turno per il vaccino.Sono deluso che ancora oggi per avere dei diritti per Boccadifalco dobbiamo sempre denunciare ciò che non va .

