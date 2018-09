Adesione partenariato ” L’Italiano : La strada che ci unisce “

Sottoscritta stamani dal sindaco Tranchida l’adesione al partenariato per l’attuazione del Progetto Regionale per la formazione linguistica e l’educazione civica denominato “L’Italiano : La strada che ci unisce”, presentato nell’ambito dell’Avviso Pubblico pubblicato il 5 luglio u.s. dall’Autorità Responsabile del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione” – Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione – Ministero dell’Interno.

Tale adesione, però, è stata suboordinata dal Sindaco all’esplicita richiesta che i corsi di alfabetizzazione siano tenuti nei territori comunali dei dei centri di accoglienza al fine di garantire la sicurezza e l’incolumità dei cittadini tutti, e dei beneficiari del progetto spesso cittadini extracomunitari appiedati e/o muniti di biciclette insicure, etc

Giacomo Tranchida Sindaco di Trapani

