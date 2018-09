A20 – Svincolo di Villafranca Tirrena – ripristino pavimentazione delle rampe, sfalcio vegetazione e rifacimento segnaletica orizzontale

E’ stato avviato il cantiere per la messa in sicurezza dello Svincolo di Villafranca Tirrena (A20) e relative pertinenze, con lavori di ripristino della pavimentazione delle rampe di entrate ed uscita, di sfalcio della vegetazione e di rifacimento della segnaletica orizzontale, sbiadita e/o assente.

Tutti gli interventi – che si concluderanno entro il 15 dicembre 2018, senza interrompere la circolazione – saranno effettuati parzializzando di volta in volta le rampe ed i luoghi in cui opererà il cantiere, sia in orario diurno che, se necessario, in ore notturne.

Per questa contestuale multipla manutenzione sono stati impegnati più Uffici Tecnici, secondo le diverse tipologie da eseguire, ed ora, ultimate le procedure fissate dalla normativa vigente e sottoscritto il verbale di “consegna lavori”, si è passati alla fase operativa.

Nelle rampe dello Svincolo il limite di velocità è stato fissato in 40km/h e divieto di sorpasso.

In loco segnaletica.

Ditta esecutrice Impresa Preve Antonino di Saponara.

Spesa a carico del bilancio del Consorzio.

