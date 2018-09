Sabrina Figuccia: “Centro Commerciale Conca d’Oro, il desolante destino dei locali destinati al Comune”

“Perché i locali destinati al Comune accanto al centro commerciale Conca d’Oro restano vuoti, abbandonati al loro destino? Perché non vengono utilizzati in un quartiere, come quello di San Filippo Neri, dove sono pochissimi gli spazi pubblici? Perché il sindaco Orlando, dopo l’inaugurazione di qualche anno fa, se ne è completamente dimenticato?”. Sono questi alcuni dei quesiti che stamattina Sabrina Figuccia, consigliere comunale di Palermo, ha posto al sindaco in un’interrogazione.

Quando Maurizio Zamparini, patron del Palermo, ottenne la concessione di costruire il centro commerciale – prosegue Figuccia – s’impegnò a costruire e a donare al Comune alcuni locali che dovevano essere destinati agli abitanti del quartiere. Palazzo delle Aquile, in pratica, avrebbe soltanto dovuto attrezzarli come centro sociale, per i giovani, asilo, ecc.

Di tutto questo, però, finora, non è stato fatto nulla. Anzi, sono stati praticamente lasciati in completo abbandono, nonostante si sia svolta pure una cerimonia di inaugurazione (attività a cui il nostro sindaco è particolarmente affezionato) con la presenza di Orlando.

A questo proposito, nei prossimi giorni, insieme con i colleghi della Settima Commissione, convocheremo tutti i soggetti comunali responsabili dell’attuale situazione, a cui chiederemo perché finora non è stato fatto alcunché.

Inoltre, chiederò anche di predisporre un bando aperto alle associazioni che operano nel territorio che vogliano utilizzare questi spazi, dove è possibile fare davvero tante attività e dove invece il degrado regna sovrano”.

