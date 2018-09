Consorzio Fidimed, Fabio Montesano è il nuovo amministratore delegato

Dottore commercialista e presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Enna, Fabio Montesano è il nuovo amministratore delegato del Consorzio Fidimed.

Con oltre 2.500 soci, il Consorzio Fidimed è una cooperativa di garanzia fidi attiva da quasi quaranta anni ; dal 2010 è un intermediario finanziario vigilato da Banca d’Italia ex art. 106 del TUB (Testo Unico Bancario) e rilascia garanzie mutualistiche alle PMI, con lo scopo di facilitare e sostenere l’accesso al credito per finanziare i fabbisogni aziendali.

Oggi rappresenta una delle strutture di riferimento in ambito creditizio, con solide radici in Sicilia ma attiva su tutto il territorio nazionale e punto di riferimento per le esigenze finanziarie delle piccole e medie imprese.

“La legge di riforma dei Confidi prima e, successivamente, la grave crisi finanziaria abbattutasi sull’economia hanno cambiato radicalmente le regole del mercato del credito – afferma Fabio Montesano, che vanta una profonda e lunga esperienza nel mondo dei Confidi – e, in quest’ ottica, l’Organo di Vigilanza è intervenuto, con controlli e ispezioni a tappeto, che hanno costretto molti operatori ad abbandonare il mercato”.

“Oggi Fidimed rappresenta, congiuntamente a un altro Confidi – aggiunge l’amministratore delegato – un Confidi siciliano vigilato e può esercitare un ruolo importante a favore delle aziende, consentendo alle stesse di accedere al credito a tassi calmierati e con maggiori garanzie a favore del sistema bancario: ringrazio il presidente Nino Grippaldi e gli altri consiglieri per la fiducia che mi hanno manifestato.”

Oltre che dal neo amministratore delegato Fabio Montesano e dal presidente Nino Grippaldi, il Consiglio di amministrazione di Fidimed risulta attualmente composto dal vice presidente Alfio Baudo e dai consiglieri Salvatore Molè, Domenico Cutrale, Nino Salerno e Marcello Trapani.

