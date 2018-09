Via Felice Emma – Dichiarazione Assessore alla Cittadinanza solidale

“In merito alle dichiarazioni di un Consigliere comunale della Lega sulla situazione di via Emma, non possiamo che confermare che il percorso sarà deciso dopo un ulteriore confronto con i residenti e che nessuna decisione è già presa prima che si svolga l’assemblea pubblica di questa sera, dove verranno discusse dai residenti le proposte fin ora condivise.

Ribadiamo l’importante attività di incontro e di mediazione svolta dall’Amministrazione insieme ai residenti.

Più incontri in più modalità si sono svolte in questa settimane tenendo sempre al centro il bene comune e lo sviluppo dei territori e in modo particolare delle periferie fisiche ed esistenziali. L’attività si è svolta con la collaborazione di diverse forze politiche presenti in consiglio comunale.

Ribadiamo che lo sgombero e il recupero della legalità sono state e saranno il presupposto di ogni iniziativa futura.

Un grazie a tutte le persone e le parti coinvolte in questo prezioso percorso”.

Lo dichiara l’Assessore alla Cittadinanza solidale, Giuseppe Mattina

Com. Stam.