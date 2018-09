Nascono i Cacciatori di Puglia

Mercoledì 5 settembre alle ore 10.30 a Vico del Gargano (FG), presso il Distaccamento dell’Aeronautica Militare di contrada “Jacotenente”, avrà luogo la cerimonia di istituzione dello Squadrone Carabinieri Eliportato “Cacciatori Puglia”, alla presenza del Ministro della Difesa Elisabetta Trenta, del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare Generale di Squadra Aerea Enzo Vecciarelli e del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri Giovanni Nistri.

Il nuovo reparto viene istituito, su autorizzazione del Ministero della Difesa, dal Comando Generale dell’Arma, con lo scopo di integrare l’azione sul territorio dei Carabinieri dell’Organizzazione Territoriale della Puglia, forti dell’esperienza maturata in Sardegna, Calabria e Sicilia. Lo Squadrone istituito in Puglia batterà le zone più impervie della regione esercitando una capillare azione di controllo del territorio per la prevenzione e repressione dei reati in aree rurali.

Foto repertorio