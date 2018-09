Campofelice di Roccella: Le Notti di BCsicilia 100 Lanterne per ricordare Carlo Alberto dalla Chiesa

BCsicilia – Comune di Campofelice di Roccella – ProCampofelice Nell’ambito della manifestazione Le Notti di BCsicilia Oggi, lunedì 3 settembre 2018 ore 21,30 100 Lanterne per ricordare Carlo Alberto dalla Chiesa Appuntamento: Belvedere di Campofelice di Roccella Per informazioni: Tel. 091.8112571 – 346.8241076 Email: segreteria@bcsicilia.it – Facebook: BCsicilia – Twitter: BCsicilia

La manifestazione conclude le Notti di BCsicilia: le 50 iniziative estive promosse per conoscere e valorizzare il territorio dell’isola. L’iniziativa che si tiene a Campofelice vuole essere un momento di riflessione, per far memoria del sacrificio del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa trucidato barbaramente dai siciari mafiosi la sera del 3 settembre del 1982.

Dopo la presentazione del Sindaco di Campofelice di Roccella, Michela Taravella, e del Presidente regionale di BCsicilia, Alfonso Lo Cascio, è prevista, a cura di Cinzia Carraro, la lettura di alcuni brani tratti dal libro di Nando Dalla Chiesa “Cento giorni a Palermo”, a cui farà seguito un breve momento di silenzio. Successivamente verrano legati dei pensieri contro la mafia che i partecipanti avranno scritto prima dell’incontro e successivamente verranno lanciate in aria 100 lanterne: tanti quanto furono i giorni che Dalla Chiesa trascorse a Palermo.

In collaborazione con il Comune di Campofelice di Roccella, la ProCampofelice e con il patrocinio dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana.

