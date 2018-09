Blocco bando periferie, Caracausi (Idv): “daremo battaglia”

“Il blocco del bando per le periferie, voluto dal governo nazionale, è un duro colpo per le città italiane e in particolar modo per quelle siciliane: uno schiaffo a quelle realtà che avevano già preparato i progetti e che attendevano di avviare i lavori per dare un nuovo volto alle periferie urbane.

Daremo battaglia, insieme all’Anci, per protestare contro questa vergognosa decisione”. Lo dice Paolo Caracausi, vicesegretario di Idv Sicilia e componente del Direttivo dell’Anci Nazionale.

