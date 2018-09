San Mauro Castelverde, per “Il Borgo degli Ulivi ospita la “Iena” Fabio Agnello

Dopo le numerose visite dalle scolaresche per il progetto concretizzatesi nel Borgo Madonita, in programma un momento rievocativo del progetto con premiazioni per gli elaborati degli alunni.

Una mostra fotografica: “Il Borgo degli Ulivi: Animae Mundi. Le Sentinelle della Pace“, a cura della Scuola Stabile di Fotografia Palermo, darà il via alle manifestazioni per poi il giorno successivo, la visione di foto e video del progetto con la presenza di Fabio Agnello, dal programma televisivo “Le Iene” di Italia 1, che sarà presidente della giuria, composta da una delegazione dellaBiblioteca Comunale “La Rocca”, che valuterà gli elaborati degli alunni. I partners dell’evento sono: l’Associazone Maurina Olivicoltori della “Crastu”, i Volontari del Servizio Civile Nazionale.

Il programma delle manifestazioni:

Sabato 1 settembre 2018, ore 19:00 Salone Badia

Inaugurazione Mostra Fotografica

(che durerà fino a domenica 9 settembre, dalle 18:00 alle 20:00)

“Il Borgo degli Ulivi: Animae Mundi. Le Sentinelle della Pace”

a cura della Scuola Stabile di Fotografia Palermo

Domenica 2 settembre 2018, ore 19.30 Salone Badia

Ricordando “Il Borgo degli Ulivi”, con:

– Votazioni con giuria, degli elaborati delle scuole, con la presenza di Fabio Agnello, inviato de “Le Iene” di Italia 1;

– Premiazione dei Concorsi.

Com. Stam. Ric. Pubbl.