Molestie sugli aerei, cresce il numero di segnalazioni di violenza sessuale in volo. Lo Sportello dei Diritti: “Le molestie sessuali in aereo sono un problema serio.” L’FBI fornisce validi consigli come evitare e affrontare le violenze sessuali sugli aerei Sono sempre più le donne che, per lavoro o turismo, viaggiano in “solitaria”. Una condizione che può diventare un’esperienza orribile per le donne che, soprattutto nei voli a lunga percorrenza, rischiano di subire violenze sessuali da parte di altri viaggiatori, anche se nel settore delle compagnie aeree c’è la tendenza a non parlare delle aggressioni. Se le accuse provenienti da altri parti hanno infuso nuova linfa al dibattito sulla necessità di mettere fine agli abusi, la situazione sembra dare coraggio a quelle persone che si sentono “lontane dagli occhi dell’opinione pubblica”, lì nel cielo, nonostante la frequenza delle molestie sessuali in volo.

L‘FBI, infatti, sta registrando un numero crescente di segnalazioni di questo tipo. E che tra le vittime ci sono anche minori. Negli Stati Uniti giovedì i procuratori federali hanno depositato l’atto di accusa per due casi separati in cui gli uomini sono accusati di violenze sessuali su aeromobili diretti all’aeroporto internazionale Seattle-Tacoma. In un caso, Babak Rezapour, 41 anni, di Van Nuys, California, avrebbe usato la sua giacca per nascondere il presunto assalto di una donna addormentata che aveva bevuto vino e preso medicine per l’ansia su un volo Norwegian Air da Londra a Seattle. Nell’altro, Nicholas Matthew Stevens,37 anni, di Anchorage, in Alaska, presumibilmente fingeva di essere addormentato mentre palpeggiava una donna seduta accanto a lui su un volo dell’Alaska Airlines da Anchorage a Seattle. Le accuse sono state contestate giovedì dall’ufficio del procuratore degli Stati Uniti nello stato del distretto occidentale di Washington e seguono una campagna dell’FBI per sensibilizzare l’opinione pubblica sul crescente numero di casi di violenza sessuale segnalati a bordo di aeroplani. Gli uomini affrontano l’accusa federale di contatto sessuale abusivo su un aereo, che è punibile fino a due anni di carcere. In Italia il primo processo per violenze sessuali su aeromobili ha visto come protagonisti due uomini. Un manager di 35 anni è stato condannato per violenza sessuale nei confronti del vicino di posto, un professionista 30enne, a bordo di un aereo. Il giudice del primo grado lo ha condannato a un anno e otto mesi di reclusione oltre al pagamento di un risarcimento di 100 mila euro. La vicenda è avvenuta su un volo da Valencia a Milano. I due giovani non si conoscevano. La vittima ha riferito che, mentre dormiva, ha sentito un palpeggiamento alle parti intime: ha pensato che l’altro volesse rubargli qualcosa e ha finto di continuare a dormire per capire cosa stava accadendo. Poi, però, l’altro gli ha slacciato la cerniera dei pantaloni. Al momento i magistrati hanno dato ragione alla vittima. Il 35enne è stato condannato anche all’interdizione dai pubblici uffici. Molti sono gli incedenti che non vengono segnalati. Nel corso del sondaggio della statunitense Association of Flight Attendants CWA i dati del 2016 hanno dimostrato che circa il 20% dei 2000 assistenti di volo intervistati aveva “ricevuto un rapporto di coercizione sessuale da passeggero a passeggero mentre lavorava su un volo” meno della metà delle autorità sono stati notificati o hanno colpito l’aereo quando è arrivato a destinazione. La maggior parte degli attacchi avvengono su voli a largo raggio e fattori come alcol, cabine oscure, passeggeri addormentati o coloro che si trovano fuori dal corridoio. Il dato è allarmante. L’agente speciale dell’FBI David Gates, che lavora nella sede dell’aeroporto internazionale di Los Angeles (LAX), ha dichiarato che l’agenzia sta registrando un numero crescente di segnalazioni di violenza sessuale in volo. E che tra le vittime ci sono anche minori. L’FBI ha dato consigli ai passeggeri del trasporto aereo per aiutare a prevenire le molestie in volo e le aggressioni. Tra i suggerimenti da seguire ecco alcuni da mettere in pratica subito. I trasgressori testano spesso le loro vittime. A volte fingono di sfiorarle per vedere come reagiscono o se si svegliano. “Non dare loro il beneficio del dubbio”, dice l’agente speciale David Gates. “Se si verifica tale comportamento, rimprovera immediatamente la persona e considera la possibilità di chiedere di essere trasferita in un altro posto”. Non usare alcol, droghe e sonniferi. Mescolare alcol con sonniferi o altri farmaci su un volo notturno aumenta il rischio. Crea una barriera. Se il tuo compagno di seduta è un estraneo, non importa quanto educato possa sembrare: tieni il bracciolo in mezzo sempre abbassato. Segnalare sempre. Se si verifica un incidente, segnalalo immediatamente all’equipaggio. E chiedi che registrino l’identità dell’aggressore riferendo della molestia. “Assistenti di volo e capitani rappresentano l’autorità sull’aereo” ha detto Gates.” Possono avvisare le forze dell’ordine e spesso affrontare il problema in volo”. Scegli un posto sul corridoio. Soprattutto se stai organizzando un volo per un bambino non accompagnato, prova a prenotare un posto sul corridoio. In questo modo gli assistenti di volo possano sorvegliarlo da vicino. Ogni volta che viene sollevato un problema, c’è un’opportunità di cambiamento, ma per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” , qui il confronto è solo all’inizio,.

Giovanni D’AGATA

Com. Stam./foto fonte “Sportello dei Diritti”