La ‘Dolce’ eccellenza di casa Fiasconaro alla Speciality & Fine Food Fair di Londra

L’azienda dolciaria siciliana Fiasconaro vola a Londra per la ‘Speciality & Fine Food Fair’. Il brand simbolo della tradizione pasticcera italiana fra i protagonisti della manifestazione che chiama a raccolta i principali produttori di cibi artigianali di tutto il mondo.

Milano – Provenienti da tutto il mondo, i più qualificati produttori di cibi e bevande artigianali si danno appuntamento nel cuore di Londra per dar vita all’edizione 2018 della Speciality & Fine Food Fair.

Uno dei principali eventi internazionali per il settore dell’agroalimentare, una vetrina davvero globale per le eccellenze enogastronomiche di tanti Paesi e, di conseguenza, un punto di riferimento assoluto per migliaia di rivenditori al dettaglio, ristoranti, hotel, agenzie di catering, distributori all’ingrosso alla ricerca di alimenti di prima qualità. Il tutto in compagnia di grandi chef, sommelier e giornalisti ad animare un ricco programma di eventi dai toni rigorosamente Food & Wine. Queste – segniamole in agenda – le coordinate della Fiera: dal 2 al 4 settembre, presso gli spazi dell’Olympia Exhibition Centre (Hammersmith Road – London).

Non poteva essere altrimenti: direttamente da Castelbuono, splendido borgo medioevale che sorge sui pendii del parco delle Madonie, a pochi chilometri da Palermo, è arrivato a Londra per l’occasione anche il team dell’azienda dolciaria Fiasconaro ormai considerata ovunque nel mondo un punto di riferimento assoluto per l’alta pasticceria d’autore.

Dove trovare Fiasconaro alla Speciality & Fine Food Fair? Semplice, presso lo stand n° 2033 di Fiasconaro in partnership con Cibosano, uno dei principali distributori nel Regno Unito di eccellenze enogastronomiche del Belpaese. È qui che tutti i visitatori possono conoscere, gustare e apprezzare le straordinarie dolci fragranze dei prodotti di casa Fiasconaro. Torroni, torroncini, cubbaite…. e soprattutto i famosi panettoni che hanno reso questo brand un’icona incontrastata del food Made in Italy. E con volo diretto da Palermo è arrivato a Londra anche il nuovissimo panettone agli agrumi di Sicilia pensato appositamente per il Natale 2018 Panettoni Fiasconaro – Linea Classica

Un panettone siciliano a Londra

Ha la Sicilia nell’anima e nel cuore il nuovo Panettone agli Agrumi, ultimo nato in casa Fiasconaro. Siciliani al 100% i limoni, le arance e i mandarini da cui nascono i canditi che lo caratterizzano. Siciliano doc lo zafferano, spezia rara e preziosa, che arricchisce l’impasto conferendogli straordinarie qualità organolettiche. E siciliano, infine, tutto l’estro del pluripremiato primo pasticcere Nicola Fiasconaro sempre attento, nell’interpretare le più classiche e rigorose regole dell’arte dolciaria, a esaltare e valorizzare ingredienti e materie prime provenienti esclusivamente dal suo territorio di riferimento.

L’azienda dolciaria siciliana Fiasconaro si posiziona oggi come un punto di riferimento assoluto nel settore dell’alta pasticceria. Affermata sul mercato nazionale e internazionale, è una realtà moderna e in continua espansione in cui convivono un forte spirito imprenditoriale e una costante ricerca della qualità nel pieno rispetto dei più alti standard della tradizione gastronomica italiana. Oggi i prodotti Fiasconaro, dopo aver valicato i confini siciliani, sono distribuiti su tutto il territorio nazionale, in molti Paesi europei, oltre che negli USA, in Canada, in Brasile, in Giappone, in Australia e in Nuova Zelanda.

