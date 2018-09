Capaci, la passione del tango e un omaggio a Rosa Balistreri chiudono il Festival Falcone e Borsellino

La passione del tango e un omaggio a Rosa Balistreri. Oggi, domenica 2 settembre, nell’atrio della scuola elementare di Capaci Alcide De Gasperi dd Gaetano Longo (via J.F. Kennedy), si terrà la serata di gala del primo “Festival Teatrale Falcone e Borsellino” a cura de I Teatranti Instabili. Il festival ha tenuto compagnia e intrattenuto il pubblico dal 23 maggio ogni domenica sera, portando sul palco 8 compagnie teatrali in concorso, 3 fuori concorso, una serata dedicata all’opera lirica e infinie una esibizione di tango.

Di domenica in domenica si è consolidato il sodalizio festival-pubblico. Molte le commedie brillanti che hanno divertito la platea con dei tormentoni estivi. E poi spettacoli di spessore e spazio alla cultura con la presentazione di due libri. Durante la serata di gala cis saranno diverse esibizioni. La Civitas Tango, partner del Festival, presenterà uno spettacolo con cui annuncerà l’apertura del nuovo anno accademico, Un breve tributo a Rosa Balistreri, con i musicisti Arturo Di Natale alla chitarra e Giuseppe Zaami al violino che accompagneranno le cantanti Alexsandra Fiaschini, Clara Rappa e Maria Ansaldi, Infine la consegna dei premi decretati dal giudizio del pubblico, dalla giuria di qualità e dal web. Gli ospiti che interverranno avranno il piacere di consegnare i premi, insieme alla direttrice artistica del Festival Maria Ansaldi. La serata sarà condotta dalla giornalista Giada Lo Porto che per l’occasione indosserà un abito creato apposta per lei, ideato su direttive e disegno di Maria Ansaldi. Presenti il sindaco in carica Pietro Puccio, l’assessore allo spettacolo Aldo Sollami, l’attore e regista Melino Imparato, il procuratore Fernando Asaro e Davide Morici (Confartigianato turismo sport e spettacolo).