Singolare omaggio a Rosa Balistreri e Ignazio Buttitta, Sara Lanza si esibisce a Catania

Palermo: Un omaggio musicale agli interpreti della cultura siciliana, da Rosa Balistreri, icona del folk siciliano degli anni Settanta, a Ignazio Buttita, la cantantessa bagherese Sara Lanza “Si racconta a Catania” in un concerto evento che si terrà sabato prossimo, 1 settembre, in uno degli angoli più suggestivi della città etnea, nel cuore del centro storico, in piazza San Francesco d’Assisi, al Quarticciolo ristorante. Sara Lanza, una delle voci più belle nel panorama musicale italiano, sarà accompagnata dalla chitarra di Antonio Caruso.

Uno spettacolo live dove, con la sua singolare potenza vocale e un grande carisma, presenterà gli autori della tradizione folk siciliana. Una contaminazione tra la musica folk e pop, la sua voce suadente è nota nel panorama musicale siciliano per aver interpretato l’icona della musica italiana: Mina.

Questa volta, Sara Lanza, si esibirà in un inedito spettacolo musicale con un singolare omaggio, con il componimento poetico “Parru cu tia”, al grande Ignazio Buttitta. Il concerto evento è stato sponsorizzare e patrocinato dal noto medico svizzero Constantin Nakoff, mecenate e talent scout che da alcuni anni ha deciso di trascorrere le sue vacanze in Sicilia, in provincia di Palermo, a Gangi, dove ha acquistato una delle case a 1 euro messe a disposizione dal Comune.

