Razzismo e xenofobia. Il sindaco Orlando scrive alle scuole di Palermo per promuovere l’accoglienza

Una lettera aperta al mondo della scuola contro razzismo e xenofobia. L’hanno presentata stamattina a Ballarò, al co-working “MoltiVolti”, il sindaco Leoluca Orlando e l’assessora alla Scuola Giovanna Marano, nel corso di un incontro con i giornalisti preceduto dalle note della band interculturale diretta da Brunori Sas.

Nella lettera, l’invito a organizzare, in occasione dell’avvio dell’anno scolastico, iniziative di sensibilizzazione sul tema del razzismo.”Così come da anni i bambini, le bambine, i ragazzi e le ragazze di Palermo sono ‘insegnanti’ degli adulti per quanto attiene al rispetto della città e dei suoi monumenti, così posso essere educatori riguardo ai valori del dialogo, dell’incontro, della solidarietà e dell’accoglienza” ha dichiarato il sindaco Leoluca Orlando.L’assessora Marano ha sottolineato come “la scuola palermitana è all’avanguardia nella costruzione di percorsi educativi alla cittadinanza attiva, di cui sono elementi indispensabili la capacità di ascolto e confronto, il rispetto dei valori democratici e della legalità. Per questo la scuola può e deve avere un ruolo primario nel contrastare l’ondata xenofoba che attraversa il nostro paese”.

