Malta, incidente sul lavoro: italiano ferito in un cantiere di Gzira. L’uomo stava lavorando con una fresa quando è successo l’incidente. Lo Sportello dei Diritti: “Capire la dinamica per intervenire”

Incidente sul lavoro per un cittadino italiano, che è rimasto ferito il 31 agosto intorno alle 15 in un cantiere dove stava lavorando, a Sliema Road, Gzira. Secondo la polizia l’uomo è rimasto ferito dalla fresa che stava utilizzando in quel momento. L’uomo è stato ricoverato al Mater Dei per gravi lesioni. Per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, i cantieri all’estero, dove operano anche altre ditte non italiane, sono sempre un nodo di grande criticità. Per esempio ci sono spesso gli esiti fatali di incomprensioni linguistiche tra persone che operano sugli stessi macchinari. Questo è un problema noto che non si verifica solo all’estero, ma anche in Italia, dal momento che c’è molta manodopera extracomunitaria anche qui, tanto che i corsi di sicurezza prevedono anche corsi di italiano per stranieri. E’ quindi importante conoscere l’esatta dinamica di quanto accaduto per prevenire simili tragici episodi.

