Fiera del Benessere, Terme Luigiane, Acquappesa (CS) “ON, l’evoluzione: yoga della risata, acqua ed energia”

Alle Terme Luigiane per sperimentare l’energia della risata e dell’acqua. Questo l’intento di Graziella Mazza, psicoterapeuta motivazionale, ambasciatrice nel mondo Yoga della risata, Presidente FormAzione Promethes, e Antonio Molinaro, ricercatore indipendente di alimentazione, acqua e salute, ideatore del metodo Alimentazione condivisa. L’evento “ON l’evoluzione: yoga della risata, acqua ed energia”, in programma il primo settembre alle ore 17.30 al Palazzo Congressi delle Terme Luigiane, s’inserisce nel calendario della Fiera del Benessere. Si tratta di un seminario laboratoriale in cui si potrà catturare e incamerare l’energia dello yoga della risata unito alla potenza racchiusa nel fiore della vita, ossia l’acqua.

Da molti anni Graziella Mazza e Antonio Molinaro sperimentano nel loro seminario di crescita personale “ON, l’evoluzione”, la potenza dell’integrazione di Aria, Acqua, Alimentazione, Risata e Energia che si potrà testare insieme nel pomeriggio del primo sabato di settembre. «Un momento di rigenerazione che sia di augurio alla nuova stagione. Il corpo è una macchina perfetta che ha bisogno di molto poco per funzionare in equilibrio. Pochi elementi per una formula vincente. Lo yoga della risata è ormai una vera e propria terapia provata da decenni da medici e studiosi. Un corpo che si abitua a ridere e beve sarà un corpo pronto ad affrontare in modo migliore le difficoltà della vita: problemi, stress e ostacoli da saltare», precisano Mazza e Molinaro. Un corpo disidratato è un corpo che più facilmente si ammala e invecchia. Un corpo che riconosce vitale l’acqua è un corpo saggio. Milioni di persone al mondo sperimentano la metodologia della risata entrata da anni in Calabria in tutti i contesti di salute e prevenzione.

L’evento (1 settembre, ore 17.30, Palazzo Congressi) è aperto a tutti. In un continuum di “Hoho Haha!”, in gruppo, piano piano la risata diventerà contagiosa, la capacità respiratoria aumenterà e migliorerà l’ossigenazione del corpo e del cervello. Si abbasseranno i livelli di ansia e stress. I partecipanti al laboratorio (richiesta tenuta ginnica) potranno così sperimentare i benefici dello yoga della risata, praticato in «tutti i contesti quali ospedali, scuole, carceri, centri salute, aziende multinazionali, ecc. Quindici minuti consecutivi di risata al giorno allungano la vita. Quale miglior contesto come quello della Fiera del Benessere che, nel suo ambiente naturale delle Terme Luigiane, con sorgenti e aria salubre, mette al centro l’acqua, il fiore della vita che Leonardo ha decantato nelle sue opere facendone il fulcro dei suoi studi, e la risata che è creatrice di buona energia vitale», concludono entusiasti Mazza e Molinaro.

