Svincoli Brancaccio, Caracausi (Idv): “Si faccia presto”

“Non possiamo che essere soddisfatti per l’approvazione di questo atto di indirizzo della giunta che accelera l’iter per la realizzazione degli svincoli autostradali di Brancaccio”. Lo dice Paolo Caracausi, consigliere comunale di Palermo del Mov139 in quota Idv.

Mi sono battuto per anni perché queste bretelle vedessero la luce – dice Caracausi – vista la loro importanza per la mobilità in entrata e in uscita dalla città. Speriamo che in tempi brevi si possa risolvere questo annoso problema”.

