Rifiuti, in aula vicesindaco e comandante polizia municipale. Sinistra Comune: “importante incentivare raccolta differenziata e investire su informazione cittadini. Apprezzamento per impegno amministrazione”

Palermo – Sul tema del conferimento dei rifiuti stamattina in aula sono intervenuti il vicesindaco Marino e il comandante della polizia municipale Marchese. “Esprimiamo apprezzamento per l’ attività posta in essere dal Comune – dichiarano i consiglieri comunali di Sinistra Comune Giusto Catania, Barbara Evola, Katia Orlando e Marcello Susinno – in termini di prevenzione e sanzione per chi trasgredisce tempi e modi di conferimento dei rifiuti.

E‘ un segnale che denota attenzione al cittadino e all’ambiente: lo attesta anche l’ampliamento progressivo degli spazi in cui effettuare la raccolta differenziata e la istituzione programmata delle isole ecologiche. Valutiamo positivamente inoltre l’operato della polizia municipale, impegnata a far rispettare, in questa fase di avvio dell’attività, gli orari di raccolta. Riteniamo tuttavia che sia importante puntare anche agli aspetti informativi e pedagoci che il tema dei rifiuti e dell’ambiente richiede. Bisogna promuovere campagne di sensibilizzazione rivolte ai cittadini, alla scuola e agli operatori economici; siamo certi che in breve tempo le criticità saranno superate”

