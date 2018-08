Il Sindaco di Marsala ha illustrato il nuovo bando sugli Aeroporti di Birgi e Comiso che proprio oggi è stato pubblicato sulla G.U. della Regione Siciliana

“E’ un bando operativo, trasparente e funzionale quello che, grazie al lavoro dei funzionari del settore attività produttive del Comune di Marsala, dei tecnici dell’Airgest e degli specialisti della CUC di Comiso, abbiamo messo su.

Ci auguriamo davvero che possano partecipare diversi vettori e che il nostro lavoro serva perché l’aeroporto torni ad essere il volano per il rilancio dell’economia della provincia e più in generale dell’intera Sicilia. Con le 11 tratte nazionali e con le 14 europee desideriamo far conoscere a tutto il continente le nostre bellezze, che sono tante. Desidero rivolgere il mio ringraziamento a quanti hanno contribuito a far si che questo bando oggi venisse pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e quindi a renderlo esecutivo. Ci rivediamo l’8 di ottobre con la speranza che diverse compagnie aeree abbiano a partecipare al bando.”

Così si è espresso il Sindaco Alberto Di Girolamo nell’aprire i lavori sulla presentazione alla stampa della procedura aperta, suddivisa in lotti, per l’affidamento dei servizi di promozione e comunicazione finalizzati a favorire l’incremento delle presenze turistiche nell’ambito territoriale afferente l’Aerostazione civile “Vincenzo Florio” di Trapani-Birgi ai sensi del D.L.GS.50/2016.

E la novità più importante e la suddivisione in 25 lotti del bando di complessivi 13 milioni e 813 mila euro comprensivi di Iva, interamente finanziati dall’Assessorato al Turismo della Regione Siciliana.

LOTTO 1 – Marche € 225.000 LOTTO 2 – Emilia Romagna € 900.000 LOTTO 3 – Sardegna € 300.000 LOTTO 4 – Piemonte € 300.000 LOTTO 5 – Liguria € 225.000 LOTTO 6 – Lombardia € 930.000 LOTTO 7 – Umbria € 225.000 LOTTO 8 – Toscana € 900.000 LOTTO 9 – Lazio € 930.000 LOTTO 10 – Veneto € 450.000 LOTTO 11 – Friuli Venezia-Giulia € 225.000 LOTTO 12 – Belgio € 450.000 LOTTO 13 – Germania Nord € 450.000 LOTTO 14 – Germania Ovest € 450.000 LOTTO 15 – Germania Sud € 450.000 LOTTO 16 – Germania Est € 450.000 LOTTO 17 – Malta € 225.000 LOTTO 18 – Olanda € 450.000 LOTTO 19 – Polonia € 225.000 LOTTO 20 – Slovacchia € 225.000 LOTTO 21 – Spagna € 450.000 LOTTO 22 – Regno Unito € 450.000 LOTTO 23 – Francia € 450.000 LOTTO 24 – Scandinavia € 450.000 LOTTO 25 – Repubblica Ceca € 450.000

Alla presentazione di oggi tante le autorità presenti a cominciare dagli Assessori regionali Mimmo Turano (attività produttive) e Sandro Pappalardo (Turismo); agli onorevoli Stefano Pellegrino ed Eleonora Lo Curto, a diversi sindaci (o loro delegati) sottoscrittori dell’accordo finalizzato alla promozione dell’aeroporto di Birgi: Alcamo, Buseto Palizzolo, Calatafimi -Segesta, Campobello di Mazara, Castellammare del Golfo, Custonaci, Favignana, Paceco, Ragusa, Salemi e Valderice; agli Assessori di Trapani e Mazara del Vallo; nonché ai componenti del Consiglio d’Amministrazione dell’Airgest (Elena Ferraro e Saverio Caruso); al rappresentante del Libero Consorzio dei Comuni di Trapani, Diego Maggio; al Presidente del Consiglio comunale di Marsala, Enzo Sturiano, ad Assessori e Consiglieri comunale, ai Sindacalisti, a tanti operatori turistici.

L’Amministratore dell’Airgest, Elena ferraro, nel suo intervento ha sottolineato come la sinergia fra Istituzioni ha consentito di varare un bando altamente valido che ci si augura possa essere il primo grande passo per il rilancio dell’aeroporto di Birgi.

Dal canto suo l’Assessore Sandro Pappalardo nell’evidenziare che “La Sicilia non è mafia”, ha anche fatto presente che la Regione sta lavorando per il futuro delle nuove generazioni promuovendo, con oculatezza e razionalità il territorio ricco di peculiarità turistiche; mentre l’Assessore Mimmo Turano ha tenuto a sottolineare, fra le altre cose, che si augura che presto i Comuni dovranno entrare a far parte della gestione dell’Aeroporto, cosa che per adesso è affidata per il 99% alla sola Regione Siciliana. Ha inoltre preannunciato il bando per la Rete d’Impresa ed ha anche parlato di soluzioni a salvaguardia degli aeroporti.

Nel corso dell’incontro sono anche intervenuti l’on. Stefano Pellegrino, l’on. Eleonora Lo Curto, il Sindaco di Favignana Giuseppe Pagoto, presidente del Distretto Turistico della Sicilia Occidentale, Andreana Patti, Assessore del Comune di Trapani e alcuni operatori turistici locali.

