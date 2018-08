Ennesimo atto vandalico che colpisce le strutture scolastiche del comune di Trapani, il quinto nell’arco di appena 10 giorni, ci indigna e ci rafforza nell’opera di cambiamento che questa Amministrazione vuole assolutamente portare a compimento.

Infatti, il danneggiamento odierno dell’asilo di via Canale Scalabrino e il furto di elettrodomestici necessari all’attività di imminente inserimento dei nostri bambini, si sommano ai danni subiti alcuni giorni fa in via Salemi (gemellini Asta) , in via Verdinais (danneggiamento bagni e asporto suppellettili), in via De Santis (furto impianto elettrico) e in via Erodoto (danneggiamento impianto antincendio).

L’A.C. ancora con più forte determinazione sta predisponendo tutti gli atti straordinari per l’imminente e regolare apertura delle scuole e degli asili.

Nel condannare il vile gesto della scorsa notte, che offende la stragrande maggioranza dei cittadini, confidiamo nella azione delle Forze dell’Ordine

Com. Stam.