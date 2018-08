Chinnici (Pd): “Bene i nuovi svincoli autostradali, effetti positivi sul traffico”

“L’approvazione in Giunta dell’atto di indirizzo per il completamento degli svincoli autostradali di Brancaccio è un atto importante per la città. La realizzazione delle rampe avrà effetti positivi non solo su questa zona, ma su tutta Palermo alleggerendo il traffico di mezzi pesanti su via Giafar e via Messina Marine:

occorre accelerare al massimo i tempi e pensare a come completare anche le rampe lato monte”. Lo dice Dario Chinnici, capogruppo del Pd al consiglio comunale di Palermo, commentando l’atto approvato dalla Giunta municipale di Palermo.

Com. Stam.