Castello di Vicari: Sara Favarò, Pietro Adragna, Roberta e Domenico Pecoraro e altri artisti per i bambini di “don Pino Puglisi”

Domenica 2 settembre, ore 20,30, a Vicari (PA), grande spettacolo di solidarietà in favore dei bambini della parrocchia San Gaetano – Maria SS. del Divino Amore (chiesa di don Pino Puglisi) di Palermo.

Sara Favarò, si esibirà nel suo monologo teatrale CARAVAGGIO, accompagnata dal M° chitarrista Domenico Pecoraro.

Interverranno inoltre: il pluricampione mondiale di fisarmonica M.° Pietro Adragna, la cantante Jazz Roberta Pecoraro, che è anche il direttore artistico della serata, mangiafuoco e artisti di strada dell’Associazione Maria SS. del Castello e la ballerina Martina Pecoraro.

Durante lo spettacolo potranno apprezzarsi le opere artistiche dei pittori vicaresi: Anil (Oliva Patanella), Noemi Gizzi, Giuseppe Pantelleria, Epifanio Barbaccia.

La manifestazione si svolgerà presso l’auditorium del Castello di Vicari, i cui lavori di restauro si sono conclusi nello scorso mese di maggio, consegnando alla cittadinanza tutta e ai beni culturali italiani, un castello che, costruito dai romani, vide la sua epopea sotto il dominio arabo. Maniero che diede il suo contributo alla cacciata degli angioini dalla Sicilia, con l’uccisione di Giovanni di San Remigio.

Il ricavato della serata, organizzata dall’Associazione no profit Rotaract Lercara Friddi, sarà devoluto per la realizzazione di uno spazio ricreativo – culturale nella parrocchia di Brancaccio, anche in onore e ricordo di don Pino Puglisi. Dopo lo spettacolo, degustazione gratuita di dolci tipici vicaresi. Per info e prenotazioni: Assoc. Rotaract, dalle 10 alle 13 cell: 329192. (VIEFFE)

