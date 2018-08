Ustica Villaggio Letterario, gran finale con l’assessore Tusa: mare e cultura

“Ustica Villaggio Letterario” giovedì 30 agosto gran finale con un incontro dedicato al “mare fra natura e cultura” insieme all’assessore alla Cultura Sebastiano Tusa

Il mare tra natura e cultura” è il titolo dell’incontro che si svolgerà oggi, giovedì 30 agosto, alle 21,30 a Punta Spalmatore, nell’ambito di Ustica Villaggio letterario. Una conversazione con l’assessore regionale ai Beni e all’Identità siciliana Sebastiano Tusa. A moderare sarà il professor Franco Foresta Martin. Interviene il professore Massimo Capulli. Partecipano la direttrice del Polo Museale di Arte Moderna e Contemporanea dott.ssa Valeria Li Vigni, l’architetto Anna Russolillo, la scrittrice Lucia Vincenti, entrambe ideatrici della Kermesse Ustica Villaggio Letterario, Associazioni Villaggio Letterario e Lunaria Onlus A2, e l’architetto Alessandra De Caro (Soprintendenza del mare). Ingresso libero.

Non poteva concludersi in modo migliore questa quarta edizione del Villaggio letterario, dedicato quest’anno al grande campione mondiale di apnea Enzo Maiorca, che dal 1° giugno ha visto nell’isola del Tirreno oltre 140 eventi con tantissimi ospiti.

Protagonista assoluto di questo incontro del 30 agosto sarà il mare, a cui Tusa da soprintendente del mare, ma ancor prima da studioso e appassionato, ha dedicato tutta la propria vita. Un mare da scoprire, non soltanto quale luogo per momenti di relax, ma soprattutto come grande serbatoio di energia e fonte di vita, scommessa fondamentale per un turismo che guardi alla natura e alla sua salvaguardia come grande occasione culturale.

Natura e cultura, dunque, anche grazie al mare divengono binomio inscindibile, ancor di più a Ustica, dove l’acqua cristallina e la magia dei suoi fondali diventano un biglietto da visita unico.

