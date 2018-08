Sabrina Figuccia(Udc): Amat: Cimino avvii una nuova stagione di trasparenza lontana dal “teatro dei pupi”

Accolgo molto positivamente la notizia annunciata dal neo Presidente dell’Amat Michele Cimino di dare il via ad una nuova stagione per l’azienda di Via Roccazzo, a partire da una politica di trasparenza in tema di assunzioni.

Ad affermarlo Sabrina Figuccia, consigliere comunale Udc, che prosegue:”ho sempre sostenuto l’importanza di indire un concorso pubblico con regole certe e selezioni basate su criteri oggettivi, ma per varie ragioni, che non ho mai condiviso, l’azienda ha scelto la strada delle agenzie di lavoro interinale, che ha suscitato non poche polemiche, soprattutto dopo l’apertura delle procedure concorsuali proprio in piena campagna elettorale, poi stranamente sospese subito dopo le elezioni amministrative, che hanno riportato Leoluca Orlando sullo scranno più alto di Sala delle Lapidi. Molte altre sono le questioni legate alla società di trasporto pubblico locale, che vanno affrontate tempestivamente. Dallo stralcio di 29 milioni di euro, al faraonico, quanto discutibile progetto tram, per arrivare all’intera gestione del personale in tutta l’azienda di cui ho più volte discusso con organizzazioni sindacali e con i precedenti vertici aziendali. Per questo chiederò un’audizione in settima commissione, competente in materia di personale, del Presidente Michele Cimino, a cui chiedo sin da subito di evitare inutili proclami, di cui tutti siamo ormai stanchi. Proprio da lui, che di esperienza in politica ne ha tanta, mi aspetto che sia capace di non farsi condizionare da scelte dettate dall’alto, da chi troppo spesso muove le fila come al “teatro dei pupi”

Com. Stam. Ric. Pubbl.