Sabrina Figuccia: “Vigili Urbani, automezzi in completo stato d’abbandono”

“Automobili e furgoni della polizia municipale lasciati in completo stato d’abbandono, ricoperti da escrementi di uccelli, estintori inutilizzabili, sporcizia ovunque, degrado che regna sovrano.

E‘ questo il triste spettacolo che presenta l’autoparco dei vigili urbani palermitani in via Carlo Amore, nel quartiere della Zisa”. Lo afferma Sabrina Figuccia, consigliere comunale di Palermo, che prosegue: “Decine di automezzi vengono conservati nel deposito di via Amore senza alcuna precauzione antincendio, ma soprattutto senza alcuna cura, anzi abbandonati al loro destino. Una situazione davvero paradossale, considerata la cronica carenza di mezzi della polizia municipale.

Proprio per questo motivo, stamattina ho presentato al sindaco Orlando un’interrogazione urgente per conoscere nel dettaglio quanti e quali mezzi siano presenti nel deposito, se tutti o alcuni non possano essere recuperati con un’adeguata manutenzione e/o riparazione, magari affidata alle officine delle aziende partecipate, come ad esempio l’Amat, ma soprattutto desidero sapere perché questi beni comunali, sicuramente costati non poco alle casse di Palazzo delle Aquile, siano in queste condizioni e perché non vengono magari dismessi o rottamati con l’acquisto di nuovi e più moderni mezzi, considerata soprattutto la cronica carenza dei caschi bianchi, costretti a fare salti mortali anche per garantire i servizi basilari per una grande e complessa città come Palermo”

Com. Stam. Ric. Pubbl.