Consegnati i premi per il Concorso Girgenti in fiore 2018, nella corte dell’Accademia BB.AA. Michelangelo

Ecco i premiati per Girgenti in fiore 2018. L’assegnazione è avvenuta ieri, 29 agosto, con una serata di musica, immersa nei profumi mediterranei della corte interna dell’Accademia di belle arti Michelangelo. I vincitori hanno ricevuto dei buoni da spendere presso un vivaio. “Perché il concorso in sé, con l’invito ad addobbare, a comprare piante e fiori, è un piccolo investimento sul futuro e sulla bellezza” ha spiegato Alfredo Prado, direttore dell’Accademia.

Il terzo premio di 200 euro, è andato al cortile Ribera, curato dal B&b Mille e una notte e Rosalba Mangione creatrici di un piccolo e accogliente punto di verde, lungo via Garibaldi. Secondo premio, di 300 euro, al Vicolo Lo Presti. Curato dal ristorante PerBacco di Valeria Lombardo, per l’uso del riciclo creativo e il coinvolgimento del vicinato. Primo premio di 500 euro, ex aequo, a Mattias Lo Pilato e Giovanni Scozzari, che curano una zona urbana che sta a cuore agli agrigentini e comprende Salita Gubernatis, Cortile Russitano e la Salita Santa Maria dei Greci.

Nella corte sono risuonate, la voce argentina della soprano Sara Chianetta e le note del maestro Graziano Mossuto, che ha suonato dal piano al friscaletto.

