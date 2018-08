Confermata la conferenza stampa di domani mattina per la presentazione del bando sull’Aeroporto di Birgi per problemi logistico organizzativi si terra’ a San Pietro e non più a Palazzo Fici

La conferenza stampa del Sindaco di Marsala, Alberto Di Girolamo, di domani 31 agosto si terrà nella Sala Conferenze del Complesso San Pietro e non più a Palazzo Fici.

La decisione del cambio della location è dovuta a motivi logistico-organizzativi. Confermato l’orario d’inizio e cioè le ore 11,00. Il Sindaco Di Girolamo, nella qualità di coordinatore dell’accordo di co-marketing per l’Aeroporto, presenterà la procedura aperta, suddivisa in lotti, per l’affidamento dei servizi di promozione e comunicazione finalizzati a favorire l’incremento delle presenze turistiche nell’ambito territoriale afferente l’Aerostazione civile “Vincenzo Florio” di Trapani-Birgi ai sensi del D.L.GS.50/2016. Peraltro proprio domani 31 agosto, il bando verrà ufficialmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. Alla conferenza è prevista la partecipazione degli altri Sindaci della Provincia, dei deputati, dei componenti il Consiglio dell’Airgest (la società che gestisce i servizi presso l’aeroporto di Birgi) e di esponenti del settore turistico.

Com. Stam.