Campofelice di Roccella: Roccamaris. La Notte bianca del Castello tra musica, arte e sapori

Il Castello di Roccella protagonista assoluto di una serata arricchita da musica e degustazioni. Oggi, giovedì 30 agosto 2018 dalle 21.30 Notte bianca al Castello di Roccella, tra musica, arte e sapori.

Una serata straordinaria con il Castello di Roccella protagonista. I visitatori potranno immergersi per una notte in un’atmosfera fantastica tra interessanti momenti musicali – grazie all’esibizione di giovani talenti-, degustazioni di vini, dolci e altri prodotti del nostro territorio grazie ad alcune aziende siciliane e vivere il Castello approfondendone la sua conoscenza, un luogo pieno di storia e dalla rilevanza storico-culturale unica per tutto il territorio e non solo per Campofelice di Roccella..

Per tutta la serata, fino a tardi, sarà possibile visitare il Castello e partecipare alle visite curate dai volontari dell’Associazione Roccamaris. Sul terrazzo della torre inoltre si potrà godere da più vicino della vista eccezionale del cielo sopra il Castello.

Si ringraziano per le degustazioni l’azienda Santa Barbara Food, l’azienda Sapori Siculi, il biscottificio Tumminello e le Cantine Val di Suro.

Aprirà la serata il DixieJazz Duo dei maestri Gabriele D’Ascoli (tromba) e Francesco Puglisi (fisarmonica).

Il duo, composto da artisti siciliani, spazierà dallo Standard Jazz ai classici della musica leggera arrangiati e rivisti in chiave swing per un evento unico e coinvolgente.

Questo tipo di formazione, tromba-fisarmonica, rappresenta un’eccezione nel panorama artistico, nata dalla volontà di due musicisti che, dopo anni di amicizia, hanno voluto creare qualcosa di unico nel suo genere.

L’evento fa parte della kermesse estiva di eventi culturali “Roccamaris. Incontri d’estate al Castello” organizzata al Castello di Campofelice di Roccella dall’Associazione Roccamaris con il patrocinio del Comune di Campofelice di Roccella.

In caso di maltempo la manifestazione potrebbe essere posticipata ad altra data

Il DixieJazzDuo

Gabriele D’Ascoli

Gabriele D’Ascoli nasce a Termini Imerese il 23 Novembre 1993 e, a soli 3 anni, si trasferisce con la famiglia a Campofelice di Roccella. Sin dai 7 anni di età mostra il suo amore per la musica, intraprendendo da subito lo studio della Tromba presso la scuola della banda musicale cittadina. All’età di 16 anni, viene ammesso alla classe di tromba del M° Salvatore Piazza presso il Conservatorio di musica “Vincenzo Bellini” di Palermo, completando gli studi in soli 5 anni sotto la guida del M° Salvatore Magazzù; nel 2015 viene selezionato come uno dei sei migliori artisti siciliani e studenti del Conservatorio di Palermo ed invitato ad esibirsi in veste di solista a Villa Lampedusa e nel 2016 è selezionato a livello nazionale tra i trenta partecipanti al Concorso per Giovani talenti indetto dalla Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana, esibendosi come solista presso la sala Rossa del Teatro Politeama Garibaldi. Esibitosi nei più grandi teatri in Italia, Libano, Cina e Tunisia, oggi collabora con Orchestre di altissimo livello tra le quali l’orchestra Haydn di Trento e Bolzano, l’orchestra Filarmonica della Calabria e l’orchestra Filarmonica di Sanremo, sotto la guida di direttori di fama internazionali, tra i quali Niksa Bareza, Hobart Earle ed Aldo Salvagno. Da due anni con la volonta di ricercare nuovi gusti e linguaggi musicali si approccia al jazz ed alla musica leggera, affiancando l’attività orchestrale e solistica

Francesco Puglisi

Francesco Puglisi nasce ad Enna il 5 luglio del 1993. Sin da piccolo mostra il suo interesse per la musica ed in particolare per la fisarmonica, grazie alla passione del padre, fisarmonicista nonché riparatore e costruttore di fisarmoniche. All’età di 15 anni, entra a far parte dell’orchestra della scuola media “Giovanni Pascoli” di Enna, composta da 110 ragazzi, con la quale partecipa a diversi concorsi regionali e nazionali ed aderisce ad una manifestazione di solidarietà svoltasi in Marocco, in rappresentanza della Regione Sicilia. Nel 2009 viene ammesso alla classe di fisarmonica del Conservatorio Vincenzo Bellini di Palermo, sotto la guida della M° Carmela Stefano, ed intraprende lo studio del pianoforte, sotto la direzione del M° Michele Petitto. Nel 2011 partecipa al “13° Concorso musicale nazionale Città di Barcellona P.G.”, ottenendo il primo posto nella categoria “fisarmonica solista”. Frequenta diverse masterclass di perfezionamento, tenute da fisarmonicisti di spicco nazionale ed internazionale, tra i quali Riccardo Centazzo, Ivano Battiston, Francesco Palazzo, Giorgio Dellarole , Claudio Jacomucci, Stefan Hussong, Hans Maier e Mikko Luoma. Nel 2015 apre diversi concerti del tour “Italia Talìa” di Mario Incudine, e collabora come fisarmonicista con i “Pupi di Surfaro”. Nel 2016 partecipa alla fiera internazionale di strumenti musicali a Francoforte, come dimostratore di fisarmoniche per l’azienda Musictech, e viene ammesso alla “Young Chamber Orchestra Igor Stravinsky” del conservatorio Vincenzo Bellini di Palermo. Oggi, oltre allo studio della fisarmonica classica, si dedica al jazz, affascinato dalle potenzialità che il suo strumento ha per questo genere.

