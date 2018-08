Cambio di comando al 37° Stormo dell’Aeronautica Militare di Birgi il Sindaco Di Girolamo ha salutato il colonnello Ferrara trasferito a Roma e ha dato il benvenuto al suo successore e pari grado, Mauro Gnutti

Il colonnello Salvatore Ferrara, lascia il Comando del 37° Stormo dell’Aeronautica Militare di Birgi perché trasferito a nuovo incarico presso la Stato Maggiore dell’Aeronautica a Roma. L’alto ufficiale che era venuto in provincia di Trapani nel luglio del 2016 e che si è distinto nel corso della sua permanenza nel territorio trapanese per diverse iniziative di carattere socio-umanitario, ha voluto oggi salutare il Sindaco di Marsala, accompagnato peraltro dal suo successore alla guida della prestigiosa sede dell’Aeronautica di birgi, il colonnello Mauro Gnutti che proviene dallo Stato Maggiore della Difesa. Il Sindaco Di Girolamo ha avuto parole di apprezzamento per il colonnello Ferrara per quel che ha fatto per la città di Marsala e nel contempo ha dato il benvenuto ed augurato buon lavoro al colonnello Gnutti, originario di Lumezzane e nell’arma Aeronautica dal 1990. All’incontro hanno anche partecipato il comandante della Polizia Municipale, Michela Cupini, e il maresciallo Pietro Lentini, comandante della Stazione Carabinieri presso la Caserma di Birgi.

Com. Stam.