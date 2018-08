Beat-Full 2018 il festival internazionale di musica underground ai Cantieri Culturali

Alborosie, Noyz Narcos e Rancore sono alcuni degli artisti sul palco dal 30 agosto all’1 settembre. Live, dj set e persino mostre tra l’Area Grandi Eventi e Cre.Zi Plus, Spazio Franco, Arci Tavola Tonda e Haus Der Kunst

PALERMO – Un soldato del reggae, bianco e italiano, erede di Bob Marley, una leggenda del rap e dell’hardcore nazionale, un professionista del freestyle ma anche dell’hip hop. Alborosie, Noyz Narcos e Rancore sono solo alcuni dei nomi della scena mondiale che scalderanno il palco della sesta edizione del Beat-Full, il festival internazionale di musica underground che, dal 30 agosto all’1 settembre, aprirà le porte dei Cantieri Culturali tra live, dj set e persino mostre. Tre giorni dedicati al sound d’autore, nell’anno in cui Palermo è Capitale Italiana della Cultura, che trasformeranno il polo istrionico palermitano in un contenitore in grado di ospitare note e sonorità siciliane, italiane, europee e oltre insieme.

Per il terzo anno consecutivo il teatro del festival che conclude l’estate musicale è in via Paolo Gili 4, ai Cantieri Culturali alla Zisa. Novità di questa edizione è l’apertura degli spazi collaterali all’Area Grandi Eventi, dove sarà allestito l’enorme palcoscenico che ospiterà il cuore della line-up del Beat-Full. Porte aperte dunque per Cre.Zi Plus, Spazio Franco, Arci Tavola Tonda e Haus Der Kunst. Al Cre.Zi Plus le attività si svolgeranno nel pomeriggio, a partire dalle 18. Lì, nella tre giorni, si alterneranno i dj set di Sønn e Tv.Eye insieme ai live di Yosonu, The Girls From Okinawa, Diana e 42DE. In notturna invece il programma allo Spazio Franco e all’Arci Tavola Tonda, dalla mezzanotte in poi, tra i dj set di Sergio Cataldi e i live di Fys, Honko, Democrazia Tropicale e Fulgeance.

All’Haus Der Kunst, invece, sarà visitabile ‘Sieverding – Palermo’, la mostra collaterale di Manifesta 12 inaugurata già lo scorso giugno. In occasione della biennale d’arte internazionale per la prima volta a Palermo, lo spazio all’interno del polo multiculturale curato dalla realtà Dusseldorf Palermo ospita le 14 opere della fotografa ceca Katharina Sieverding realizzate tra il 1969 e il 2018 e allestite come veri e propri manifesti pubblicitari e che, in occasione del Beat-Full Festival, saranno visitabili anche di notte fino all’orario di chiusura delle ex Officine Ducrot. Dalla mezzanotte in poi la mostra verrà sonorizzata con una performance di musica elettronica eseguita dai Fratelli Kolosimo.

Cuore pulsante della tre giorni sarà l’Area Grandi Eventi. Il primo a salire sul palcoscenico più “beat” della Sicilia è Alborosie. Giovedì 30 agosto, a partire dalle 23, il primo musicista bianco a essere distribuito dall’etichetta di Bob Marley sarà accompagnato dai The Shengen Clan. Prima di lui si altereranno i set di Mistical Sound & Tanzo, Lupen HiFi, Himera Sound, Guido Savatteri e Palermo African All Stars. Venerdì 31 agosto, dalle 21, tocca al fuoriclasse italiano del rap Noyz Narcos e al vincitore di MTV Spit Rancore. Con loro anche Claver Gold e Quentin40, anticipati dai live di Jey/Den & dj Koma, Dirt’o Malley, Spika e Felix de Almeida. Closing party infine sabato 1 settembre. Per l’occasione sbarca sull’Isola Pop X, il progetto più istrionico e imprevedibile del panorama pop italiano degli ultimi anni, insieme ai live del siciliano Dj Delta, Enzo Savastano e il dj set di International Trash Ribelle.

L’organizzazione della tre giorni è affidata a Db Produzioni in collaborazione con I Candelai, Discover Productions, Livio Spallino, Moltivolti, Arci Porco Rosso e Skip La Comune. Main sponsor per l’edizione 2018 è Forst, l’azienda indipendente di birra. Tra gli altri Vue Audio Tecnik, Sinergie Group, Atom Video, Banco Credito Cooperativo, KeepOn Festival Experience, Attitude, Ballarak, Good Fellas Tattoos, Bruto Brasserie, Old School da Anto e a Assault Studio. I biglietti sono disponibili in prevendita su Tick’s (www.ticksweb.com) e al botteghino. 16,50 euro in prevendita, 20 euro al botteghino per giovedì 30 agosto; 14,50 euro in prevendita, 18 euro al botteghino per venerdì 31 agosto; 5 euro esclusivamente al botteghino per il closing party di sabato 1 settembre. L’ingresso negli spazi di Cre.Zi Plus, Spazio Franco, Arci Tavola Tonda e Haus Der Kunst invece è sempre gratuito.

Quando: da giovedì 30 agosto a sabato 1 settembre 2018

Indirizzo: Cantieri Culturali alla Zisa, via Paolo Gili, 4

Orari: dalle ore 18 alle 2

Costo: giovedì 30 agosto 16,50 in prevendita; 20 euro al botteghino / venerdì 31 agosto 14,50 euro in prevendita; 18 euro al botteghino / sabato 1 settembre 5 euro al botteghino / dal 30 agosto all’1 settembre gratis negli spazi di Cre.Zi Plus, Spazio Franco, Arci Tavola Tonda e Haus Der Kunst

Sito: http://www.beatfullfestival.it/

Facebook: https://www.facebook.com/beatfullfest/

Hashtag: #beatfull6

