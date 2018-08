Aziende partecipate. Barbara Evola, presidente Commissione Bilancio: “Necessaria rimodulazione contratti servizio per migliorare qualità dei servizi in città”

Palermo – “Al termine di un estemporaneo e breve ciclo di incontri della Commissione Bilancio con i neo presidenti delle partecipate, è emersa con chiarezza l’esigenza di rinnovare i contratti di servizio – spiega Barbara Evola, presidente Commissione Bilancio.

L‘obiettivo è condividere i piani di rilancio delle aziende e fare il punto della situazione, superando le difficoltà che caratterizzano ogni scenario politico in fase di rinnovamento e crescita. Non è il quadro a tinte fosche raccontato da altri consiglieri che hanno preso parte alle audizioni, al contrario è stata l’occasione per illustrare nuovi percorsi da intraprendere. In questa prospettiva rimodulare i contratti di servizio non è più rinviabile e comporterebbe indiscussi vantaggi grazie al miglioramento della qualità dei servizi resi alla città . Ci auguriamo, pertanto, che approdi presto in Consiglio Comunale la proposta di rimodulazione “.

