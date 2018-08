Amato (Confintesa Sanità): Noi sindacato al servizio dei cittadini e dei lavoratori

“Dopo la nota del Sig. Arduino, che ci lascia perplessi per le modalità, visto che da quanto asserito remiamo tutti verso la stessa direzione e dopo aver sentito alcune associazioni promotrici che non hanno nemmeno loro ben capito il perché di questa dichiarazione, posso ben dire che la nostra Organizzazione Sindacale si muove e si è sempre mossa per il bene ed il benessere dei cittadini e dei lavoratori.

Il caso della Cardiochirurgia Pediatrica è anch’esso noto da tempo e già il Decreto Assessoriale n. 1364/16 del 27 luglio 2016 aveva determinato la riattivazione dell’Unità Operativa che di fatto non si è mai concretizzata. Chiediamo al Sig. Arduino un incontro per capire le ragioni di queste esternazioni poco felici che non fanno sicuramente bene alla mission che professa ma nemmeno alla propria immagine personale” dichiara così il Segretario di Confintesa Sanità Palermo e Sicilia, Domenico Amato, in risposta alla nota del Sig. Arduino.

